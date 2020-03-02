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2 березня • оновлено в 15:59
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/ Фінанси

Інвестори накинулися на уряд із критикою через зниження "зеленого тарифу"

1.6т
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Генеральний директор компанії NBT Ukraine Магнус Йогансен заявив, що зниження "зелених" тарифів Міністерством енергетики ставить під загрозу іноземні інвестиції в країну.

Про це він заявив після виступу заступника міністра Костянтина Чижика на Українському енергетичному форумі, передає РБК-Україна. За словами Йогансена, бізнес розцінює дії Мінекоенерго, яке передало до парламенту новий законопроєкт про реструктуризацію "зелених" тарифів без обговорення з інвесторами, як відмову від діалогу за "зеленим" тарифом.

"Відмова від діалогу!" Інвестори накинулися на уряд із критикою через зниження "зеленого тарифу"

kyivpost.com

За словами Йогансена, дії міністерства йдуть у розріз із заявами української влади про ведення діалогу (медіації) з представниками енергетичного співтовариства. Інвестори стурбовані подібною поведінкою керівництва України, підкреслюють представники енергетичного бізнесу.

"Ми шоковані позицією міністерства й тим, що вона озвучена публічно зараз. Адже медіація тривала. Такі дії ставлять під загрозу іноземні інвестиції в Україну. Виникла потреба у діалозі усіх боків для пошуку рішення, тому ми пішли на медіацію. Однак якщо у вас немає можливості вести діалог усіх боків, то іноземний бізнес ніколи не працюватиме в Україні", – резюмував інвестор.

Нагадаємо, 27 лютого заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував нову версію з урізання "зелених" тарифів під час Українського енергетичного форуму.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження: на 15% – для станцій потужністю меншмніж 10 МВт, на 20% – для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% – для СЕС потужністю понад 50 МВт.

Причому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження "зеленого" тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство енергетики та захисту довкілля обговорює з інвесторами об'єктів відновлюваної енергетики компроміс за розміром "зелених" тарифів в Україні.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Зелені тарифи
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Исаев Денис
Исаев Денис
Что это за инвесторы, которых правительство должно субсидировать, переплачивая за покупаемую продукцию, при это рабочих мест эти инвесторы практически не создают, то есть налог от них мизер.
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