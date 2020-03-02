Інвестори накинулися на уряд із критикою через зниження "зеленого тарифу"

Генеральний директор компанії NBT Ukraine Магнус Йогансен заявив, що зниження "зелених" тарифів Міністерством енергетики ставить під загрозу іноземні інвестиції в країну.

Про це він заявив після виступу заступника міністра Костянтина Чижика на Українському енергетичному форумі, передає РБК-Україна. За словами Йогансена, бізнес розцінює дії Мінекоенерго, яке передало до парламенту новий законопроєкт про реструктуризацію "зелених" тарифів без обговорення з інвесторами, як відмову від діалогу за "зеленим" тарифом.

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За словами Йогансена, дії міністерства йдуть у розріз із заявами української влади про ведення діалогу (медіації) з представниками енергетичного співтовариства. Інвестори стурбовані подібною поведінкою керівництва України, підкреслюють представники енергетичного бізнесу.

"Ми шоковані позицією міністерства й тим, що вона озвучена публічно зараз. Адже медіація тривала. Такі дії ставлять під загрозу іноземні інвестиції в Україну. Виникла потреба у діалозі усіх боків для пошуку рішення, тому ми пішли на медіацію. Однак якщо у вас немає можливості вести діалог усіх боків, то іноземний бізнес ніколи не працюватиме в Україні", – резюмував інвестор.

Нагадаємо, 27 лютого заступник міністра енергетики та захисту довкілля Костянтин Чижик презентував нову версію з урізання "зелених" тарифів під час Українського енергетичного форуму.

Представлений варіант передбачає для сонячних електростанцій (СЕС), введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу у вигляді його зниження: на 15% – для станцій потужністю меншмніж 10 МВт, на 20% – для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% – для СЕС потужністю понад 50 МВт.

Причому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років. Зі свого боку для вітроелектростанцій (ВЕС) передбачено зниження тарифу на 10% також із продовженням терміну виплат на п'ять років. Крім того, міністерство пропонує для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження "зеленого" тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство енергетики та захисту довкілля обговорює з інвесторами об'єктів відновлюваної енергетики компроміс за розміром "зелених" тарифів в Україні.

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