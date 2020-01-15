"Фундаментально змініть економіку": озвучено головну перевагу "зеленої" енергетики

Технології відновлюваної енергетики (ВДЕ) завдяки постійному зниженню ціни здатні позбавити Європу від геополітичних загроз, які створює залежність від викопного палива.

Про це виданню "УНІАН" заявив експерт Української кліматичної мережі Олег Савицький. За його словами, економічна привабливість альтернативних джерел енергії дозволить також врятувати навколишнє середовище від забруднень.

"Сьогодні Європейський союз вже переживає науково-технічну революцію. Провідні країни Європи мають в енергетичному балансі 30-40% відновлюваної енергетики. Перехід на ВДЕ фундаментально змінює подальший розвиток європейської економіки", – відзначає експерт.

За його словами, в Європі раніше було прийнято курс на "Електрифікацію 2.0", який має на увазі повсюдну діджіталізацію (використання цифрових технологій у всіх сферах діяльності. - Ред).

"Впровадження розумних мереж, інтеграція електроенергетики з транспортом, опаленням, промисловими процесами, в яких раніше використовували викопне паливо. Це фундаментальні технологічні та економічні зрушення", – повідомляє Савицький.

При цьому, впевнений експерт, Україні "пора визначатися, яку роль будемо далі грати в Європі".

"Або будемо "сірою зоною" на східному кордоні та ресурсним придатком. Або пройдемо весь шлях інтеграції і станемо повноцінною сучасною економікою, яка буде мати рівні права і інтереси в складі ЄС", – резюмує еколог.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Іспанії енергетичний концерн Iberdrola закінчив будівництво гігантської сонячної електростанції Нуньєс-де-Бальбоа потужністю 500 МВт.

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