Головна Новини
20 лютого • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Фінанси

"Зелена" енергетика в Україні: стало відомо, чи будуть обмежувати виробників

Читати матеріал російською

У 2020 році енергетики в Україні будуть змушені навмисно обмежувати роботу відновлюваних джерел енергії на 1 млрд кВт*год.

На такий крок операторам "зеленої" генерації доведеться піти через відсутність в країні систем накопичення енергії і необхідного обсягу високоманеврових потужностей, заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, поки операторів від обмежень рятує тепла погода, пише OBOZREVATEL.

Новини
"Зелена" стратегія: озвучено план розвитку України на десятки років

"У цьому році поки що тільки один раз довелося обмежувати вироблення е/е СЕС і ВЕС – рятує тепла погода. Нема систем накопичення та потрібного обсягу високоманеврових потужностей. Їх нам потрібно в цьому році не менш як 2000 мВт", – підкреслює експерт.

За словами Зайченко, енергетичному ринку України для повноцінної інтеграції відновлюваних джерел енергії потрібні системи накопичення електрики. У 2021 року їх потрібно буде 1650 МВт, в 2025 р – 1900 МВт, у 2030 р – 2000 МВт, впевнений він.

"Схоже, цей рік ми безнадійно загубили. Вже нічого не встигнемо. Відсутність законодавства гальмує всі процеси. Але ніхто з керівництва не панікує. Треба обмежити – будемо обмежувати. Але якщо поквапитися, то можна залучити інвестиції хоча б у наступному році", – резюмує експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвиток відновлюваної енергетики України буде залежати від рішення уряду країни по створенню нових балансують потужностей.

Кого Маск першим відправить на Марс - дізнайся першим в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги