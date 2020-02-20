"Зелена" енергетика в Україні: стало відомо, чи будуть обмежувати виробників

У 2020 році енергетики в Україні будуть змушені навмисно обмежувати роботу відновлюваних джерел енергії на 1 млрд кВт*год.

На такий крок операторам "зеленої" генерації доведеться піти через відсутність в країні систем накопичення енергії і необхідного обсягу високоманеврових потужностей, заявив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, поки операторів від обмежень рятує тепла погода, пише OBOZREVATEL.

"У цьому році поки що тільки один раз довелося обмежувати вироблення е/е СЕС і ВЕС – рятує тепла погода. Нема систем накопичення та потрібного обсягу високоманеврових потужностей. Їх нам потрібно в цьому році не менш як 2000 мВт", – підкреслює експерт.

За словами Зайченко, енергетичному ринку України для повноцінної інтеграції відновлюваних джерел енергії потрібні системи накопичення електрики. У 2021 року їх потрібно буде 1650 МВт, в 2025 р – 1900 МВт, у 2030 р – 2000 МВт, впевнений він.

"Схоже, цей рік ми безнадійно загубили. Вже нічого не встигнемо. Відсутність законодавства гальмує всі процеси. Але ніхто з керівництва не панікує. Треба обмежити – будемо обмежувати. Але якщо поквапитися, то можна залучити інвестиції хоча б у наступному році", – резюмує експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвиток відновлюваної енергетики України буде залежати від рішення уряду країни по створенню нових балансують потужностей.

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