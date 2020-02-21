Міжнародні компанії виявляють зацікавленість в будівництві систем накопичення енергії в Україні.

Про це заявила радник юридичної компанії Hillmont Partners, керівник практики енергетики Тетяна Миленька, пише "Енергореформи". Таку заяву експерт зробила на форумі "Балансування енергосистеми і системи накопичення енергії", організованому "Energy-Club" 19 лютого.

Сховище енергії businessgreen.com

"Серед компаній, які проявляють інтерес, є як великі міжнародні компанії, так і представники середньо-великого бізнесу. Деякі з них попередньо заявили про готовність інвестувати в інфраструктурні проекти з будівництва систем накопичення енергії. Деякі інвестори запланували проведення зустрічей на вищому рівні, в тому числі з представниками профільного міністерства та системного оператора передачі НЕК "Укренерго", – заявила Миленька.

За її словами, поки в Україні немає регуляторної бази для залучення приватних інвестицій у сховища енергії. В результаті інвестори, не знають, за якими правилами буде працювати ринок, і не можуть цього прогнозувати, резюмує вона.

"Є певна розпорошеність між зусиллями різних стейкхолдерів при розробці нормативного регулювання. На сьогоднішній день в парламенті зареєстровано два законопроекти: перший більш комплексний, його повернули на доопрацювання, другий зараз розглядається в комітеті з питань енергетики і вимагає певного доопрацювання", – роз'яснила ситуацію юрист.

В результаті інвестори не можуть повноцінно будувати розрахунки і приймати рішення щодо інвестування, зазначила Миленька. Перш, ніж зайти на новий ринок, інвестори повинні переконатися в прозорості і недискримінаційності умов для всіх учасників ринку, підкреслила експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел в регіонах з низьким споживанням електрики.

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