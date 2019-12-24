В Україні будуть утеплювати будинки за рахунок держави: що вирішили в уряді

Уряд України в 2020 році планує провести енергомодернізацію і утеплення 1000 багатоповерхових житлових будинків в рамках 10 проектів у 2020 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час засідання Ради регіонів 24 грудня, повідомляє "Громадське". За його словами, модернізація будинків буде проходити за посередництва Фонду енергоефективності та місцевих рад.

Утеплення будинку fasadec.ru

"Раніше Фонд енергоефективності працював таким чином, щоб очікувати ініціативи від жителів будинків. Щоб люди зібралися, вирішили і працювали за принципом "знизу-вгору". Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, запустимо паралельний інструмент за принципом "зверху-внизу", – повідомив Гончарук.

За його словами, на модернізацію 1000 будинків виділять 6,8 млрд гривень в 2020 році. При цьому варто відзначити, що принцип "теплих" кредитів, за яким держава фінансує модернізацію будинків, передбачає державне відшкодування 40-70% суми кредиту, який береться на утеплення будинку.

Крім цього, участь в утепленні будинків беруть і місцеві органи влади, які так само можуть відшкодувати частину суми кредиту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як місто Долина в Івано-Франківській області залучило від донорів з Європи 60 млн гривень в якості грантів для підвищення енергоефективності.

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