Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

Крупнейшая в мире велопарковка открылась: впечатляющие фото

871 Читать материал на украинском

На Центральном вокзале Утрехта (Нидерланды) открыли самый крупный в мире велопаркинг на 12,5 тысяч мест.

Это вторая часть велопарковки, передает NOS. Благодаря открытию второй очереди, паркинг стал самым крупным в мире. Первая часть стоянки до этого была открыта в 2017 году. Тогда она заняла первое место по величине в Нидерландах.

Сейчас, с открытием второй очереди, паркинг сбросил с пьедестала велопаркинг в Токио, в котором 10000 паркомест для велосипедов.

Новости
Как за 50 грн проехать 300 км: выгода электромобилей поразила дешевизной и удобством

Велопаркинк №1 в мире по количеству мест

Велопаркинк №1 в мире по количеству мест

Длина нового трехэтажного паркинга – 350 метров. Он имеет велодорожку для движения в двух направлениях и оснащен электронными знаками, показывающими свободные места. Стоянка будет работать круглосуточно. Первый день - бесплатный, дальше надо платить 1,25 евро в день.

Парковка для велосипедов в Утрехте - теперь крупнейшая в мире

Парковка для велосипедов в Утрехте - теперь крупнейшая в мире

NOS

Электронные табло показывают, где есть свободные места

Электронные табло показывают, где есть свободные места

Скриншот NOS

На парковке будет 12500 мест

На парковке будет 12500 мест

Скриншот NOS

Торжественное открытие объекта

Торжественное открытие объекта

Скриншот NOS

По велодорожке можно ехать в двух направлениях

По велодорожке можно ехать в двух направлениях

Скриншот NOS

Ранее OBOZREVATEL передавал, что в Нидерландах запустили постоянное производство электроэнергии из черствого хлеба. Для этого в Роттердаме установили контейнеры для сбора сухарей, которые будут перерабатывать для получения биогаза.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Жизнь в стиле эко" на OBOZREVATEL.

Тема
Жизнь в стиле эко
Место
Нидерланды
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...