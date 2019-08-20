Крупнейшая в мире велопарковка открылась: впечатляющие фото

На Центральном вокзале Утрехта (Нидерланды) открыли самый крупный в мире велопаркинг на 12,5 тысяч мест.

Это вторая часть велопарковки, передает NOS. Благодаря открытию второй очереди, паркинг стал самым крупным в мире. Первая часть стоянки до этого была открыта в 2017 году. Тогда она заняла первое место по величине в Нидерландах.

Сейчас, с открытием второй очереди, паркинг сбросил с пьедестала велопаркинг в Токио, в котором 10000 паркомест для велосипедов.

Велопаркинк №1 в мире по количеству мест

Длина нового трехэтажного паркинга – 350 метров. Он имеет велодорожку для движения в двух направлениях и оснащен электронными знаками, показывающими свободные места. Стоянка будет работать круглосуточно. Первый день - бесплатный, дальше надо платить 1,25 евро в день.

Парковка для велосипедов в Утрехте - теперь крупнейшая в мире NOS

Электронные табло показывают, где есть свободные места Скриншот NOS

На парковке будет 12500 мест Скриншот NOS

Торжественное открытие объекта Скриншот NOS

По велодорожке можно ехать в двух направлениях Скриншот NOS

Ранее OBOZREVATEL передавал, что в Нидерландах запустили постоянное производство электроэнергии из черствого хлеба. Для этого в Роттердаме установили контейнеры для сбора сухарей, которые будут перерабатывать для получения биогаза.

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