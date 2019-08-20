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Найбільша в світі велопарковка відкрилася: вражаючі фото

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На Центральному вокзалі Утрехту (Нідерланди) відкрили найбільший в світі велопаркінг на 12,5 тисяч місць.

Це друга частина велопарковки, передає NOS. Завдяки відкриттю другої черги, паркінг став найбільшим у світі. Перша частина стоянки до цього була відкрита в 2017 році. Тоді вона зайняла перше місце за величиною в Нідерландах.

Зараз, з відкриттям другої черги, паркінг скинув з п'єдесталу велопаркінг в Токіо, в якому 10000 паркомісць для велосипедів.

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Велопаркінк №1 в світі за кількістю місць

Велопаркінк №1 в світі за кількістю місць

Довжина нового триповерхового паркінгу – 350 метрів. Він має велодоріжку для руху в двох напрямках і оснащений електронними знаками, які показують вільні місця. Стоянка буде працювати цілодобово. Перший день - безкоштовний, далі треба платити 1,25 євро в день.

Парковка для велосипедів в Утрехті - тепер найбільша в світі

Парковка для велосипедів в Утрехті - тепер найбільша в світі

NOS

Електронні табло показують, де є вільні місця

Електронні табло показують, де є вільні місця

Скріншот NOS

На парковці буде 12500 місць

На парковці буде 12500 місць

Скріншот NOS

Урочисте відкриття об'єкта

Урочисте відкриття об'єкта

Скріншот NOS

За велодоріжці можна їхати в двох напрямах

За велодоріжці можна їхати в двох напрямах

Скріншот NOS

Раніше OBOZREVATEL передавав, що в Нідерландах запустили постійне виробництво електроенергії з черствого хліба. Для цього в Роттердамі встановили контейнери для збору сухарів, які будуть переробляти для отримання біогазу.

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Тема
Життя в стилі еко
Місце
Нідерланди
Тег
Green Oboz
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