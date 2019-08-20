Найбільша в світі велопарковка відкрилася: вражаючі фото

На Центральному вокзалі Утрехту (Нідерланди) відкрили найбільший в світі велопаркінг на 12,5 тисяч місць.
Це друга частина велопарковки, передає NOS. Завдяки відкриттю другої черги, паркінг став найбільшим у світі. Перша частина стоянки до цього була відкрита в 2017 році. Тоді вона зайняла перше місце за величиною в Нідерландах.
Зараз, з відкриттям другої черги, паркінг скинув з п'єдесталу велопаркінг в Токіо, в якому 10000 паркомісць для велосипедів.
Велопаркінк №1 в світі за кількістю місць
Довжина нового триповерхового паркінгу – 350 метрів. Він має велодоріжку для руху в двох напрямках і оснащений електронними знаками, які показують вільні місця. Стоянка буде працювати цілодобово. Перший день - безкоштовний, далі треба платити 1,25 євро в день.
Парковка для велосипедів в Утрехті - тепер найбільша в світі
NOS
Електронні табло показують, де є вільні місця
Скріншот NOS
На парковці буде 12500 місць
Скріншот NOS
Урочисте відкриття об'єкта
Скріншот NOS
За велодоріжці можна їхати в двох напрямах
Скріншот NOS
Раніше OBOZREVATEL передавав, що в Нідерландах запустили постійне виробництво електроенергії з черствого хліба. Для цього в Роттердамі встановили контейнери для збору сухарів, які будуть переробляти для отримання біогазу.
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