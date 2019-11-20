В Австрії хочуть використовувати гравітаційні сховища енергії

Дослідники в Австрії запропонували використовувати гравітаційні сховища енергії для накопичення енергії з поновлюваних джерел у регіонах з низьким споживанням електрики.

Про це повідомляє видання PV Magazine. Сховища пропонують будувати у гірських регіонах, щоб використовувати перепади висот гірських масивів.

pv-magazine.com

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Принцип роботи гравітаційного сховища простий: як тільки у системі з'являються надлишки енергії, система переміщує умовний вантаж на піднесеність, витрачаючи електрику. Як тільки виникає необхідність отримання енергії, вантаж переміщається вниз під дією сили тяжіння, вивільняючи електроенергію для обертання генератора.

Чим вище маса, про яку йде мова, тим більше енергії буде виділятися при її спуску, і на цій підставі австрійські дослідники запропонували систему "накопичення енергії гірської гравітації" (MGES). Автори стверджують, що така система зберігання може бути об'єднана з гідроелектростанцією і буде ідеальною для місць з низьким попитом на електрику.

Вчені стверджують, що система обійдеться в $50-100 за МВт•год накопиченої енергії і $1-2 млн за МВт встановленої потужності. За їх даними, технологія має "обмежене візуальне вплив" і мінімальний вплив на навколишнє середовище через обмеженого простору, необхідного для кранів і місць зберігання.

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