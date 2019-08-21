Украинцам дали новую возможность сэкономить на коммуналке: что известно

Украинцы уже в ближайшее время смогут получать средства на проведение модернизации многоэтажных домов и экономить на коммунальных платежах.
Об этом сегодня написал в соцсети вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Фонд энергоэффективности и Укргазбанк подписали договор о сотрудничестве в энергомодернизации многоквартирных жилых домов.
“Для ОСМД и домов, где есть управляющий, открывается реальная возможность участия в Программе Фонда "Энергодом", получить средства на проведение модернизации домов, а дальше – экономить энергопотребление и уменьшать плату за коммунальные услуги”, – пишет Зубко.
Договор подписала директор фонда Юлия Головатюк-Унгуряну и председатель правления банка Кирилл Шевченко. Теперь ОСМД могут подавать заявки с 3 сентября.
Фонд подписал договор с первым банком - дальше обещают больше
facebook Геннадий Зубко
В будущем число банков-партнеров планируют расширить до семи. Тогда клиенты смогут выбирать, с каким банком работать. ОСМД будут получать гранты через банки-партнеры, не пересекаясь с работниками фонда.
По словам Зубко, такая система работы отвечает европейским стандартам и исключает коррупцию.
Чиновник назвал фонд энергоэффективности “ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора”. При этом он отметил, что в Украине 110 000 многоэтажных домов, которые нуждаются в модернизации, и в 33 000 из них созданы ОСМД.
Сколько потенциальных клиентов:
Нуждаются в энергомодернизации – 110 тыс. многоэтажек
Из них ОСМД – 33 тыс.
Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях проведения термомдернизации и о том, как это может помочь уменьшить размер коммунальных платежей.
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