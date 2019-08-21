Украинцам дали новую возможность сэкономить на коммуналке: что известно

Украинцы уже в ближайшее время смогут получать средства на проведение модернизации многоэтажных домов и экономить на коммунальных платежах.

Об этом сегодня написал в соцсети вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Фонд энергоэффективности и Укргазбанк подписали договор о сотрудничестве в энергомодернизации многоквартирных жилых домов.

“Для ОСМД и домов, где есть управляющий, открывается реальная возможность участия в Программе Фонда "Энергодом", получить средства на проведение модернизации домов, а дальше – экономить энергопотребление и уменьшать плату за коммунальные услуги”, – пишет Зубко.

Договор подписала директор фонда Юлия Головатюк-Унгуряну и председатель правления банка Кирилл Шевченко. Теперь ОСМД могут подавать заявки с 3 сентября.

Фонд подписал договор с первым банком - дальше обещают больше facebook Геннадий Зубко

В будущем число банков-партнеров планируют расширить до семи. Тогда клиенты смогут выбирать, с каким банком работать. ОСМД будут получать гранты через банки-партнеры, не пересекаясь с работниками фонда.

По словам Зубко, такая система работы отвечает европейским стандартам и исключает коррупцию.

Чиновник назвал фонд энергоэффективности “ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора”. При этом он отметил, что в Украине 110 000 многоэтажных домов, которые нуждаются в модернизации, и в 33 000 из них созданы ОСМД.

Сколько потенциальных клиентов:

Нуждаются в энергомодернизации – 110 тыс. многоэтажек

Из них ОСМД – 33 тыс.

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