Українцям дали нову можливість заощадити на комунальних платежах: що відомо

Українці вже найближчим часом зможуть отримувати кошти на проведення модернізації багатоповерхових будинків і економити на комунальних платежах.

Про це сьогодні написав у соцмережі віцепрем'єрміністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Фонд енергоефективності та Укргазбанк підписали договір про співпрацю в енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків.

"Для ОСББ і будинків, де є керуючий, відкривається реальна можливість участі в Програмі Фонду" Енергодім ", отримати кошти на проведення модернізації будинків, а далі – економити енергоспоживання і зменшувати плату за комунальні послуги", – пише Зубко.

Договір підписала директор фонду Юлія Головатюк-Унгуряну і голова правління банку Кирило Шевченко. Тепер ОСББ можуть подавати заявки з 3 вересня.

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В майбутньому число банків-партнерів планують розширити до семи. Тоді клієнти зможуть вибирати, з яким банком працювати. ОСББ отримуватимуть гранти через банки-партнери, які не перетинаючись з працівниками фонду.

За словами Зубко, така система роботи відповідає європейським стандартам і виключає корупцію.

Чиновник назвав фонд енергоефективності "ключовим інструментом масштабної енергомодернізації житлового сектора". При цьому він зазначив, що в Україні 110 000 багатоповерхових будинків, які потребують модернізації, і в 33 000 з них створені ОСББ.

Скільки потенційних клієнтів:

Потребують енергомодернізації – 110 тис. Багатоповерхівок

З них ОСББ – 33 тис.

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