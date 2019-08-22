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/ Енергоефективність

Україна робитиме електроенергію з тепла під час видобутку газу

1.4т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України погодив залучення "Укргазвидобуванням" (УГД) кредиту від ЄБРР на 52 млн євро.

Про це написав голова НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв у соцмережі. За гроші Європейського банку реконструкції і розвитку планують змонтувати установку комплексної підготовки газу для утилізації скидного тепла на діючому об'єкті "Укргазвидобування".

Це дасть можливість виробляти електроенергію з тепла, замість того, щоб підігрівати повітря. "Замість" підігріву атмосфери "будемо виробляти електроенергію, – написав Коболєв.

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Побічним продуктом видобутку газу буде генерація електрики

Побічним продуктом видобутку газу буде генерація електрики

Рішення ЄБРР з цього приводу поки невідомо. Наступний крок за радою директорів банку. Крім установки підготовки газу на кредитні гроші планують закупити 10 установок для капітального ремонту свердловин.

Як раніше передавав OBOZREVATEL, "Нафтогаз" заявив, що поділ компанії не є найвигіднішим варіантом для держави як власника. Так НАК відреагували на пропозицію команди президента Володимира Зеленського розділити і продати по частинах великі державні компанії.

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Тема
Енергоефективність
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Green Oboz
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну ну...будем посмотреть.
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