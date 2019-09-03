У Кабміні Гончарука злили два "воюючі" відомства: що новий голова зробить в енергетиці

Олексій Оржель очолив міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища України, яке об'єднало в уряді прем'єра Олексія Гончарука два традиційно конфліктуючих один з одним відомства – Міненерго і Мінекології. Конфлікт інтересів викликаний тим, що від будівництва і експлуатації об'єктів енергетики страждає екологія – викиди, відходи, зміна ландшафту та ін. Чи призведе злиття до пріоритету екології, як запевняє новий міністр. OBOZREVATEL порівняв, наскільки його заяви співзвучні з тим, що говорив голова відомства раніше, до призначення на міністерську посаду.

"Відмова від пластикових пакетів – це мінімум, який ми можемо зробити для себе і своїх дітей", – написав він у липні в публікації, присвяченому Міжнародному дню відмови від поліетиленових пакетів.

Він назвав цифри, що 90 країн ввели заборону або обмеження на використання пластика і навів приклад таких країн як Ефіопія, Молдова, Грузія, Бангладеш і Пакистан, які змогли від нього відмовитися. При цьому він поставив питання про актуальність і злободенність такої заборони для України.

У 2018 році, коментуючи розроблений Офісом ефективного регулювання (в якому тоді займався енергетичною сферою) проект закону про упаковку та відходи, Оржель критикував владу за повільність і недостатню активність у цьому питанні. Він тоді справедливо зауважив, що владу треба підштовхувати для прийняття більш дієздатних рішень.

Що зі сказаного раніше вийде реалізувати у нового міністра об'єднаного міністерства

"... альтернативна енергетика – це не тільки великі гравці на ринку, а будь-який споживач, який може реалізувати проект для тебе; це є фактором стабілізації цього сектору", – сказав Оржель.

Коли в серпні президент Володимир Зеленський підписав закон, який повертає "зелений" тариф домашнім сонячним наземним електростанціям, Оржель підтримав його на своїй facebook-сторінці: "Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина". Це при тому, що ЗМІ розтиражували інформацію, що новопризначений міністр енергетики не використовує активно сторінку в facebook для професійної діяльності.

Разом із тим, експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва не побачила ніяких конкретних пропозицій щодо поліпшення статусу альтернативної енергетики в Україні від нового міністра під час його роботи з урядом при Петрові Порошенку, про що вона поділилася з глядачами в ефірі Oboz TV.

В одному точно можна погодитися з експертом вже зараз – дуже скоро українці побачать, що буде зроблено в енергетиці. Тобто ми все дізнаємося, наскільки задекларований курс, так само як і висловлені раніше ініціативи, будуть втілені в життя на позиції голови міністерства, яке об'єднало в собі два конфліктуючих відомства.

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