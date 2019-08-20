Як платити за тепло менше: українцям пояснили дієвий спосіб

Українці, які утеплили фасад свого будинку, не завжди можуть платити за тепло менше. Як би якісно не була зроблена теплоізоляція, зменшити суму в платіжках це не допоможе.

Якщо відсутня система регулювання подачі тепла, управляти температурою в приміщенні доводиться вручну, через відкриті вікна. Виходить, що дороге тепло, яке завдяки утепленню не губиться через зовнішні конструкції, йде через розкриті кватирки.

Утеплення – ще не вся термомодернізація

Утеплення фасаду будівлі – це обшивка його пінопластом або мінватою, з подальшим оштукатурюванням і фарбуванням. Це одна з найпоширеніших послуг промислового альпінізму в країні.

Термомодернізація – комплекс робіт, який містить у собі, разом із утепленням, низку інших заходів:

енергоаудит

встановлення енергоефективного обладнання, лічильників тепла

встановлення теплового пункту, балансувальних клапанів, радіаторних терморегуляторів

утеплення фасаду, покрівлі, заміна вікон, дверей

За оцінками Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, комплексна термомодернізація дає економію оплати за тепло до 50%. Але треба рухатися в двох напрямках. З одного боку – усунути втрату тепла, виявивши слабкі місця за допомогою тепловізора. А з іншого – провести модернізацію або установку теплового пункту та інженерних опалювальних систем у будинку.

Термомодернізація - це більше ніж утеплення фасаду

Зараз є можливість скористатися теплими кредитами та отримати повернення до 70% коштів. Як раніше писав OBOZREVATEL, "теплі кредити" видають три державні банки: Приватбанк, Укргазбанк та Ощадбанк. За даними Держенергоефективності, в цьому році "теплі кредити" вже отримали понад 1200 ОСББ на загальну суму близько 450 млн грн.

OBOZREVATEL

Якщо власники будинку (ОСББ, ЖКК) вирішили проводити термомодернізацію і скористатися теплими кредитом, тоді треба:

Подати в один з банків пакет документів на отримання (перелік документів визначається банком) Отримати кредитні кошти Подати в банк рахунки, акти виконаних робіт тощо, щоб підтвердити цільове використання грошей Банк щомісяця надає в Держенергоефективності списки позичальників, які мають право на відшкодування кредитів Держенергоефективності перераховує протягом 5 днів кошти на банківські рахунки для перерахування позичальникам

Процес відшкодування займає до 2 місяців. Більш детально з усіма умовами можна ознайомитись на сайті Держенергоефективності.

За різними оцінками модернізація системи опалення окупиться за 3-4 роки. А із залученням програм фінансової компенсації термін може бути і менше.

Окупність буде залежати від чинного тарифу на тепло, від переліку обраних вами заходів з термомодернізації та встановленого обладнання, а також від якості виконання робіт. І тут дуже важливо підібрати сумлінного і кваліфікованого підрядника, і приділити особливу увагу контролю за якістю виконання робіт. Про це чомусь мало говорять, але саме на цьому етапі можна або посилити ефект від модернізації, або навпаки, нівелювати вкладені зусилля і гроші.

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