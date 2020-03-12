В США Ford Mustang побил рекорды популярности среди покупателей электромобилей

Представители компании Ford получили предзаказы на электромобиль Mustang Mach-E во всех штатах США.

Об этом сообщает CNET. Несмотря на то, что представители компании не озвучивают конкретные цифры, однако эксперты считают, что после официального начала продаж компания поставит минимум 50 тысяч авто.

Электромобиль Ford Mustang Mach-E amazonaws.com

"С момента дебюта Mustang Mach-E в ноябре прошлого года мы стали свидетелями высокого интереса со стороны клиентов по всему миру к нашему кроссоверу. С учетом активного бронирования от побережья до побережья в США, мы с нетерпением ожидаем увеличения количества пред.заказов и начала поставок", – заявил глобальный директор Ford по маркетингу электромобилей Марк Кауфман.

В компании напоминают, что первые поставки нового кроссовера Mustang Mach-E запланированы на конец 2020 года. При этом покупатели северных районов страны все еще обеспокоены поведением электрического кроссовера в условиях низких температур.

Кроме того, Форд заявляет, что приблизительно 30% от общего количества предзаказанных Mach-E относятся к более производительной комплектации GT, которая поступит в продажу в 2021 году. Более дешевая версия электромобиля First Edition, очевидно, будет первой версией кроссовера, которая появится на рынках США, за ней последуют версии Select и Premium.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США компания Ford полностью распродала все электрические кроссоверы Mustang Mach-E первой лимитированной версии.

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