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12 березня • оновлено в 17:32
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/ Зелена енергія та новини екології

У США Ford Mustang побив рекорди популярності серед покупців електромобілів

1.7т
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Представники компанії Ford отримали попередні замовлення на електромобіль Mustang Mach-E у всіх штатах США.

Про це повідомляє CNET. Незважаючи на те, що представники компанії не озвучують конкретні цифри, проте експерти вважають, що після офіційного початку продажів компанія поставить мінімум 50 тисяч авто.

Електромобіль Ford Mustang Mach-E

Електромобіль Ford Mustang Mach-E

amazonaws.com

"З моменту дебюту Mustang Mach-E в листопаді минулого року ми стали свідками високого інтересу з боку клієнтів по всьому світу до нашого кросоверу. З урахуванням активного бронювання від узбережжя до узбережжя в США, ми з нетерпінням очікуємо збільшення кількості попередніх замовлень і початку поставок", – заявив глобальний директор Ford по маркетингу електромобілів Марк Кауфман.

У компанії нагадують, що перші поставки нового кросовера Mustang Mach-E заплановано на кінець 2020 року. При цьому покупці північних районів країни все ще стурбовані поведінкою електричного кросовера в умовах низьких температур.

Крім того, Форд заявляє, що приблизно 30% від загальної кількості попередньо замовлених Mach-E відносяться до більш продуктивної комплектації GT, яка надійде до продажу в 2021 році. Дешевша версія електромобіля First Edition, очевидно, буде першою версією кросовера, яка з'явиться на ринках США, за нею підуть версії Select і Premium.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США компанія Ford повністю розпродала всі електричні кросовери Mustang Mach-E першої лімітованої версії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі Ford
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