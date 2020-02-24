Швейцария известна тем, что является страной с нулевым уровнем захоронения отходов. По этому показателю государство занимает одну из лидирующих позиций в списке самых экологически чистых территорий планеты. Однако добиться такого уровня правительство смогло за счет создания специальных условий, в которых граждане сами занимаются сортировкой и утилизацией мусора.

Улицы города в Швейцарии escape.com.au

На территории страны контейнеры для раздельного мусора стоят не в каждом дворе, поэтому жители вынуждены покупать специальные маркированные пятикилограммовые пакеты, которые стоят 1,5-2 франка (порядка 35-50 грн).

В случае ежедневного выноса мусора, это обойдется в сумму порядка 1500 грн в месяц, при этом можно самостоятельно вывозить мусор на сортировочные станции и комплексы.

В том случае, если вы выбросите мусор в обычном пакете, нарушением займутся сотрудники специальной мусорной полиции. Специалисты с помощью современных технологий проанализируют мусор, оставленный не в том месте или без маркированного специального пакета, и выпишут внушительный штраф.

Одноразовое нарушение закона стоит 3000 франков (около 75 тыс. грн), также дополнительно придется заплатить 530 франков (около 13 тыс. грн) за судебные расходы. Таким образом попытка выбросить неотсортированный мусор обойдется в почти 90 тыс. грн. Подобный подход к экологической сознательности позволяет государству контролировать экологическую ситуацию на всех уровнях, от постройки специальных объектов для переработки и утилизации, до личной сознательности каждого гражданина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как усилия развитых стран мира по решению проблемы накопления отходов при помощи их утилизации и переработки не смогли предотвратить увеличение количества мусорных полигонов.

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