Швейцарія відома тим, що є країною з нульовим рівнем поховання відходів. За цим показником держава займає одну з лідируючих позицій в списку найбільш екологічно чистих територій планети. Однак домогтися такого рівня уряд зміг за рахунок створення спеціальних умов, в яких громадяни самі займаються сортуванням та утилізацією сміття.

Вулиці міста в Швейцарії escape.com.au

На території країни контейнери для роздільного сміття стоять не в кожному дворі, тому жителі змушені купувати спеціальні марковані п'ятикілограмові пакети, які коштують 1,5-2 франка (приблизно 35-50 грн).

У разі щоденного виносу сміття, це обійдеться в суму близько 1500 грн на місяць, при цьому можна самостійно вивозити сміття на сортувальні станції і комплекси.

У тому випадку, якщо ви викинете сміття в звичайному пакеті, порушенням займуться співробітники спеціальної сміттєвої поліції. Фахівці за допомогою сучасних технологій проаналізують сміття, залишене не в тому місці або без маркованого спеціального пакета, і випишуть значний штраф.

Одноразове порушення закону коштує 3000 франків (близько 75 тис. грн), також додатково доведеться заплатити 530 франків (близько 13 тис. грн) за судові витрати. Таким чином спроба викинути невідсортоване сміття обійдеться в майже 90 тис. грн.

Подібний підхід до екологічної свідомості дозволяє державі контролювати екологічну ситуацію на всіх рівнях, від побудови спеціальних об'єктів для переробки та утилізації, до особистої свідомості кожного громадянина.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зусилля розвинених країн світу щодо вирішення проблеми накопичення відходів за допомогою їх утилізації і переробки не змогли запобігти збільшенню кількості сміттєвих полігонів.

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