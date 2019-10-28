Зникне чверть мостів: США загрожує катастрофа

Аномальна погода, викликана глобальним потеплінням, може привести до руйнування або знищення чверті всіх мостів США.

Про це йдеться в статті видання Popular Mechanics. Автори також наголошують, що причиною зміни клімату стали дії людини.

Нове дослідження, проведене в Університеті штату Колорадо, вивчило стан понад 600 тис. сталевих мостів, які були побудовані після Другої світової війни і є найбільш поширеними в США. За їхніми даними, глобальна зміна температури повітря катастрофічно вплине на структуру мостів і може привести до їх краху.

"Не дивлячись на те, що поточна температура не викликає особливих проблем, в найближчі 20 років майже 25% мостів можуть або впасти повністю або частково обрушитися. У майбутньому ці цифри лише виростуть, і до 2080 року під загрозою знищення опиняться 49% мостів США", – йдеться в статті.

Головною проблемою мостів стануть забиті сміттям температурні шви, які також називають компенсаторами. Їх завдання – безпечно поглинати різницю температурних перепадів обсягів конструкцій (тобто розширення під час нагрівання), компенсувати вібрацію під час землетрусів або осідання грунту, та утримувати конструкції разом.

Забиті брудом компенсатори перестануть перешкоджати природному розширенню сталі при нагріванні. І якщо в звичайній ситуації це не представляло проблеми, то в разі, коли температура буде постійно підвищуватися, це стане "рецептом ідеальної катастрофи".

"Ми, як інженери, повинні почати дивитися за межі того, чому нас спочатку вчили. Нам потрібно аналізувати ситуацію і починати думати про те, що зміна клімату вплине на всі звичні нам системи", – заявив інженер Хуссам Махмуд з групи дослідників.

За його словами, під загрозою руйнування опинилися мости по всій країні, однак холодні регіони в особливій небезпеці. Проблема полягає в тому, що конструкції, побудовані на Півночі країни, спочатку не створювалися з урахуванням більш високих температур. Це загрожує глобальною кризою на рівнів всієї країни, впевнений інженер.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку.

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