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28 жовтня • оновлено в 17:08
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/ Екологія

Зникне чверть мостів: США загрожує катастрофа

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Аномальна погода, викликана глобальним потеплінням, може привести до руйнування або знищення чверті всіх мостів США.

Про це йдеться в статті видання Popular Mechanics. Автори також наголошують, що причиною зміни клімату стали дії людини.

Зникне чверть мостів: США загрожує катастрофа

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Нове дослідження, проведене в Університеті штату Колорадо, вивчило стан понад 600 тис. сталевих мостів, які були побудовані після Другої світової війни і є найбільш поширеними в США. За їхніми даними, глобальна зміна температури повітря катастрофічно вплине на структуру мостів і може привести до їх краху.

"Не дивлячись на те, що поточна температура не викликає особливих проблем, в найближчі 20 років майже 25% мостів можуть або впасти повністю або частково обрушитися. У майбутньому ці цифри лише виростуть, і до 2080 року під загрозою знищення опиняться 49% мостів США", – йдеться в статті.

Головною проблемою мостів стануть забиті сміттям температурні шви, які також називають компенсаторами. Їх завдання – безпечно поглинати різницю температурних перепадів обсягів конструкцій (тобто розширення під час нагрівання), компенсувати вібрацію під час землетрусів або осідання грунту, та утримувати конструкції разом.

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Забиті брудом компенсатори перестануть перешкоджати природному розширенню сталі при нагріванні. І якщо в звичайній ситуації це не представляло проблеми, то в разі, коли температура буде постійно підвищуватися, це стане "рецептом ідеальної катастрофи".

"Ми, як інженери, повинні почати дивитися за межі того, чому нас спочатку вчили. Нам потрібно аналізувати ситуацію і починати думати про те, що зміна клімату вплине на всі звичні нам системи", – заявив інженер Хуссам Махмуд з групи дослідників.

За його словами, під загрозою руйнування опинилися мости по всій країні, однак холодні регіони в особливій небезпеці. Проблема полягає в тому, що конструкції, побудовані на Півночі країни, спочатку не створювалися з урахуванням більш високих температур. Це загрожує глобальною кризою на рівнів всієї країни, впевнений інженер.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку.

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Тема
Глобальне потепління
Місце
США
Теги
екологічна катастрофа Green Oboz
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