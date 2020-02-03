Собирали бутылки: пара из Автралии заработала тысячи долларов на свадьбу

Австралийские активисты Элли Тоохилл и Даррен Аут Дьюк из западного Сиднея заработали $10,5 тысяч на собственную свадьбу благодаря сбору мусора для вторичной переработки.

Об этом сообщает Telegram-канал ZeroWaste. Для утилизации собранного мусора молодые люди использовали фандоматы – установки по приему тары, которые позволяют получить оплату за собранное сырье.

Элли Тоохилл и Даррен Аут Дьюк dailymail.co.uk

Система сбора и утилизации отходов Австралии позволяет получать 10 центов за каждую выброшенную бутылку, если утилизовать ее через специальный автомат. Влюбленные начали кататься по Сиднею, собирать мусор и сдавать его в фандоматы, причем мусора оказалось так много, что они смогли собрать нужную сумму за несколько месяцев.

На полученные деньги пара устроит свадебную церемонию, которая пройдет в апреле. Кроме того, часть собранных средств Элли и Даррен пожертвуют на благотворительность, отмечается в сообщении.

Сейчас молодые люди продолжают собирать мусор и сдавать его на переработку, поскольку планируют отложить деньги на медовый месяц. Кроме того, пара также получила пожертвования от соседей после того, как они разослали листовки, рассказывающие о своей идее.

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