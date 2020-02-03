Збирали пляшки: пара з Автралії заробила тисячі доларів на весілля

Австралійські активісти Еллі Тоохілл і Даррен Аут Дюк із західного Сіднея заробили $10,5 тисячі на власне весілля завдяки збиранню сміття для вторинного перероблення.

Про це повідомляє Telegram-канал ZeroWaste. Для утилізації зібраного непотребу молоді люди використовували фандомати – установки з приймання тари, які дозволяють отримати оплату за зібрану сировину.

Еллі Тоохілл і Даррен Аут Дьюк dailymail.co.uk

Система збору та утилізації відходів Австралії дозволяє отримувати 10 центів за кожну викинуту пляшку, якщо утилізувати її через спеціальний автомат. Закохані почали кататися по Сіднею, збирати сміття та здавати його у фандомати, причому його виявилося так багато, що вони змогли зібрати потрібну суму за кілька місяців.

На отримані кошти пара влаштує весільну церемонію, яка відбудеться в квітні. Крім того, частину зібраних коштів Еллі й Даррен пожертвують на благодійність, зазначається в повідомленні.

Зараз вони продовжують збирати сміття й здавати його на перероблення, оскільки планують відкласти гроші на медовий місяць. Крім того, пара також отримала пожертвування від сусідів після того, як вони розіслали листівки, що розповідають про свою ідею.

Раніше OBOZREVATEL писав, як у околицях Дубая в Перській затоці археологи виявили стародавнє поселення, мешканці якого 3 тисячі років тому займалися переробленням посуду.

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