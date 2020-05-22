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22 мая • обновлено в 03:48
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Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

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Многие вещи, которые современный человек пытается ввести в регулярную практику для экономии времени и сбережения окружающей среды, активно продвигались еще в Советском Союзе.

Среди них популярные лайфхаки о сортировке мусора, экономии воды, планировке меню на неделю и пользе такого прибора, как диспоузер. О десяти экотрендах из СССР, которые в те времена были очевидными, а сегодня стали верхом экологичности, пишет The Village.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Ходить в магазин с авоськой и бидоном

Авоськи, мешочки, сетки и стеклянные банки стали обязательными атрибутами современного человека, старающегося сократить свои отходы, но именно так раньше ходили по магазинам и на рынок. Во времена, когда не было пластика, масло, сыр и мясо упаковывали в бумагу или газету, молоко наливали в бидон, а сметану – в банку. Это возможно и сейчас.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Собирать макулатуру и металлолом

Для жителей СССР сдавать стекло, бумагу, металлолом и текстиль на переработку было нормой. Так, пустыми бутылками из-под ситра или молока можно было расплатиться за новые покупки. Хорошо был налажен и сбор макулатуры, особенно в школах. За несколько килограммов газет выдавали талоны, по которым можно было купить книги зарубежных авторов. Тогда как собранные людьми пищевые отходы шли на корм скоту.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Использовать возвратную тару

В СССР в магазинах залоговая цена бутылок была достаточно высокой: так покупателей стимулировали возвращать тару. Многие любят вспоминать уличные автоматы с газировкой, оборудованные механизмом автоматического споласкивания, где все пользовались одним и тем же стаканом. В некотором смысле такой формат возвращается и сейчас: на экоориентированных фестивалях начали продавать напитки в "залоговых" стаканах, а в экокофейнях появились возвратные чашки.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Чинить вещи

Ранее люди часто штопали одежду или перешивали старую по новому фасону. Сегодня к такому прибегают и некоторые модники. Причем относится это не только к одежде: сломанную бытовую технику многие стараются починить, прежде чем просто выбрасывать на свалку.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Завести огород на балконе

Собственный, пусть и крошечный огород, сегодня является очень медитативным хобби. В городских условиях хозяйки выращивают в квартире зелень и овощи, которые можно купить и в супермаркете, но ведь без вредных удобрений и пестицидов.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Консервировать овощи и фрукты

Когда покупаешь продукты только в супермаркете и не вчитываешься в то, откуда они привезены, легко забыть, что такое сезонность. Однако покупными продуктами не получится готовить одни и те же блюда круглый год. В советское время эта проблема легко решалась: на зиму варили варенье, квасили капусту, солили огурцы и грибы, мариновали помидоры. Сейчас в моду тоже вошло ферментирование или сушение овощей, так что можно считать, что эта хорошая привычка возвращается.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Заниматься спортом на свежем воздухе

Раньше горожане не проводили вечера на велодорожках, а занимались спортом на улице. Летом это были, например, занятия на турниках, зимой – катание на беговых лыжах и коньках. Сегодня многие тоже стали заменять некоторые силовые или кардиотренировки занятиями на улице. Тренеры часто проводят на свежем воздухе занятия фитнесом, йогой, паркуром, боксом и бегом.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Устраивать субботники

В СССР такие, может быть, казались даже добровольно-принудительными. Однако сегодня, несмотря на прививание культуры обязательной сортировки мусора, окрестности маленьких и крупных городов все еще очень загрязнены. Поэтому экоактивисты придумывают все новые акции по совместной уборке парков или берегов рек. Людям нравятся такие общественные мероприятия. Особенно, когда к ним примешивается некоторый азарт, например, плоггинг (пробежка, совмещенная со сбором мусора) и прочие.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Путешествовать по стране

В советское время были очень популярны туристические походы и сплавы на байдарках. Сегодня многие тоже отказывается от заполненных туристами зарубежных курортов и выбирают отдых на природе. Тем более, что до многих красивых мест можно добраться на машине или поезде, что позволяет избежать большого углеродного следа, с которым связаны путешествия на самолете.

Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Уметь отвлекаться

Как известно, во времена СССР точно не было такого обилия информации, как сейчас, и люди не тратили любую свою свободную минуту на "залипание" в телефоне, зато веселились в компании друзей. Теперь же все больше исследователей приходят к выводу, что скука оказывает даже благотворное влияние на мозг: такие моменты необходимы для творческого решения стоящих перед человеком задач. Также регулярный отдых от гаджетов и телевизоров продлит срок службы аккумуляторов и позволит сократить потребление электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказывал об "ужасных" бытовых привычках, которые зародились в последние годы существования СССР, 1990-е, и сохранились до сих пор.

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Теги
Экология лайфхак СССР
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