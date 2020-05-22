Названы привычки из СССР, ставшие экотрендами современности

Многие вещи, которые современный человек пытается ввести в регулярную практику для экономии времени и сбережения окружающей среды, активно продвигались еще в Советском Союзе.

Среди них популярные лайфхаки о сортировке мусора, экономии воды, планировке меню на неделю и пользе такого прибора, как диспоузер. О десяти экотрендах из СССР, которые в те времена были очевидными, а сегодня стали верхом экологичности, пишет The Village.

Ходить в магазин с авоськой и бидоном

Авоськи, мешочки, сетки и стеклянные банки стали обязательными атрибутами современного человека, старающегося сократить свои отходы, но именно так раньше ходили по магазинам и на рынок. Во времена, когда не было пластика, масло, сыр и мясо упаковывали в бумагу или газету, молоко наливали в бидон, а сметану – в банку. Это возможно и сейчас.

Собирать макулатуру и металлолом

Для жителей СССР сдавать стекло, бумагу, металлолом и текстиль на переработку было нормой. Так, пустыми бутылками из-под ситра или молока можно было расплатиться за новые покупки. Хорошо был налажен и сбор макулатуры, особенно в школах. За несколько килограммов газет выдавали талоны, по которым можно было купить книги зарубежных авторов. Тогда как собранные людьми пищевые отходы шли на корм скоту.

Использовать возвратную тару

В СССР в магазинах залоговая цена бутылок была достаточно высокой: так покупателей стимулировали возвращать тару. Многие любят вспоминать уличные автоматы с газировкой, оборудованные механизмом автоматического споласкивания, где все пользовались одним и тем же стаканом. В некотором смысле такой формат возвращается и сейчас: на экоориентированных фестивалях начали продавать напитки в "залоговых" стаканах, а в экокофейнях появились возвратные чашки.

Чинить вещи

Ранее люди часто штопали одежду или перешивали старую по новому фасону. Сегодня к такому прибегают и некоторые модники. Причем относится это не только к одежде: сломанную бытовую технику многие стараются починить, прежде чем просто выбрасывать на свалку.

Завести огород на балконе

Собственный, пусть и крошечный огород, сегодня является очень медитативным хобби. В городских условиях хозяйки выращивают в квартире зелень и овощи, которые можно купить и в супермаркете, но ведь без вредных удобрений и пестицидов.

Консервировать овощи и фрукты

Когда покупаешь продукты только в супермаркете и не вчитываешься в то, откуда они привезены, легко забыть, что такое сезонность. Однако покупными продуктами не получится готовить одни и те же блюда круглый год. В советское время эта проблема легко решалась: на зиму варили варенье, квасили капусту, солили огурцы и грибы, мариновали помидоры. Сейчас в моду тоже вошло ферментирование или сушение овощей, так что можно считать, что эта хорошая привычка возвращается.

Заниматься спортом на свежем воздухе

Раньше горожане не проводили вечера на велодорожках, а занимались спортом на улице. Летом это были, например, занятия на турниках, зимой – катание на беговых лыжах и коньках. Сегодня многие тоже стали заменять некоторые силовые или кардиотренировки занятиями на улице. Тренеры часто проводят на свежем воздухе занятия фитнесом, йогой, паркуром, боксом и бегом.

Устраивать субботники

В СССР такие, может быть, казались даже добровольно-принудительными. Однако сегодня, несмотря на прививание культуры обязательной сортировки мусора, окрестности маленьких и крупных городов все еще очень загрязнены. Поэтому экоактивисты придумывают все новые акции по совместной уборке парков или берегов рек. Людям нравятся такие общественные мероприятия. Особенно, когда к ним примешивается некоторый азарт, например, плоггинг (пробежка, совмещенная со сбором мусора) и прочие.

Путешествовать по стране

В советское время были очень популярны туристические походы и сплавы на байдарках. Сегодня многие тоже отказывается от заполненных туристами зарубежных курортов и выбирают отдых на природе. Тем более, что до многих красивых мест можно добраться на машине или поезде, что позволяет избежать большого углеродного следа, с которым связаны путешествия на самолете.

Уметь отвлекаться

Как известно, во времена СССР точно не было такого обилия информации, как сейчас, и люди не тратили любую свою свободную минуту на "залипание" в телефоне, зато веселились в компании друзей. Теперь же все больше исследователей приходят к выводу, что скука оказывает даже благотворное влияние на мозг: такие моменты необходимы для творческого решения стоящих перед человеком задач. Также регулярный отдых от гаджетов и телевизоров продлит срок службы аккумуляторов и позволит сократить потребление электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказывал об "ужасных" бытовых привычках, которые зародились в последние годы существования СССР, 1990-е, и сохранились до сих пор.

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