Названо звички з СРСР, які стали екотрендами сучасності

Багато речей, які сучасна людина намагається ввести в регулярну практику для економії часу і збереження навколишнього середовища, активно просувалися ще в Радянському Союзі.

Серед них популярні лайфхаки про сортування сміття, економію води, планування меню на тиждень і користь такого приладу, як диспоузер. Про десять екотрендів із СРСР, які які в ті часи були очевидними, а сьогодні стали верхом екологічності, пише The Village.

Ходити в магазин із авоською і бідоном

Авоськи, мішечки, сітки й скляні банки стали обов'язковими атрибутами сучасної людини, яка намагається скоротити свої відходи, але саме так раніше ходили у магазини й на ринок. За часів, коли не було пластику, масло, сир і м'ясо упаковували в папір або газету, молоко наливали в бідон, а сметану – в банку. Це можливо і зараз.

Збирати макулатуру та металобрухт

Для жителів СРСР здавати скло, папір, металобрухт і текстиль на переробку було нормою. Так, порожніми пляшками з-під ситра або молока можна було розплатитися за нові покупки. Добре був налагоджений і збір макулатури, особливо в школах. За декілька кілограмів газет видавали талони, за якими можна було купити книги зарубіжних авторів. Тоді як зібрані людьми харчові відходи йшли на корм худобі.

Використовувати тару

У СРСР в магазинах заставна ціна пляшок була досить високою: так покупців стимулювали повертати тару. Багато хто любить згадувати вуличні автомати з газованою водою, обладнані механізмом автоматичного споліскування, де всі користувалися одною і тою ж склянкою. Певною мірою такий формат повертається і зараз: на екоорієнтованих фестивалях почали продавати напої в "заставних" склянках, а в екокофейнях з'явилися чашки, які потрібно повертати.

Лагодити речі

Раніше люди часто латали одяг або навіть перешивали старий за новим фасоном. Сьогодні до такого вдаються і деякі модники. До того ж стосується це не тільки до одягу: поламану побутову техніку багато хто намагається полагодити, перш ніж просто викинути на смітник.

Створити город на балконі

Власний, нехай і крихітний город, сьогодні є дуже медитативним хобі. У міських умовах господині вирощують в квартирі зелень та овочі, які можна купити і в супермаркеті, але ж без шкідливих добрив і пестицидів.

Консервувати овочі та фрукти

Коли купуєш продукти тільки в супермаркеті й не вчитуєшся в те, звідки вони привезені, легко забути, що таке сезонність. Однак із купованими продуктами не вийде готувати одні й ті ж страви цілий рік. За радянських часів ця проблема легко вирішувалася: на зиму варили варення, квасили капусту, солили огірки і гриби, маринували помідори. Зараз у моду теж увійшло ферментування або сушіння овочів, так що можна вважати, що ця гарна звичка повертається.

Займатися спортом на свіжому повітрі

Раніше містяни не проводили вечори на велодоріжках, а займалися спортом на вулиці. Влітку це були, наприклад, заняття на турніках, взимку – катання на бігових лижах і ковзанах. Сьогодні багато хто теж стали замінювати деякі силові або кардіотренування заняттями на вулиці. Тренери часто проводять на свіжому повітрі заняття фітнесом, йогою, паркуром, боксом і бігом.

Влаштовувати суботники

У СРСР такі, можливо, здавалися навіть добровільно-примусовими. Однак сьогодні, незважаючи на прищеплення культури обов'язкового сортування сміття, околиці маленьких і великих міст все ще дуже забруднені. Тому екоактивісти придумують все нові акції зі спільного прибирання парків або берегів річок. Людям подобаються такі громадські заходи. Особливо, коли до них домішується деякий азарт, наприклад, плоггінг (пробіжка, поєднана зі збором сміття) та інші.

Мандрувати країною

За радянських часів були дуже популярні туристичні походи і сплави на байдарках. Сьогодні багато хто теж відмовляється від заповнених туристами зарубіжних курортів і вибирає відпочинок на природі. До того ж нині до багатьох красивих місць можна дістатися на авто або поїзді, що дозволяє уникнути великого вуглецевого сліду, з яким пов'язані подорожі на літаку.

Вміти відволікатися

Як відомо, за часів СРСР точно не було такої великої кількості інформації, як зараз, і люди не витрачали будь-яку свою вільну хвилину на "залипання" в телефоні, натомість веселилися в компанії друзів. Тепер же все більше дослідників роблять висновки, що нудьга надає навіть позитивний вплив на мозок: такі моменти необхідні для творчого вирішення поставлених перед людиною завдань. Також регулярний відпочинок від ґаджетів і телевізорів продовжить термін служби акумуляторів та дозволить скоротити споживання електроенергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Міровіч розповідав про "жахливі" побутові звички, які зародилися в останні роки існування СРСР, 1990-ті, й збереглися досі.

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