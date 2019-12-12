Мегаполіс у Німеччині оголосив про надзвичайну ситуацію через екологію

Сенат Берліна в Німеччині оголосив про визнання надзвичайної кліматичної ситуації на Землі. При цьому в опозиції зазначили, що рішення уряду міста є "суто символічним".

Про це повідомляє ТСН з посиланням на повідомлення радіо "Rundfunk Berlin-Brandenburg". Варто відзначити, що члени парламенту не визначили список конкретних завдань для вирішення проблеми.

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"Ми заявили, що хочемо вийти за рамки наших колишніх цілей зі скорочення викидів CO2 на 85% в порівнянні з 1990 роком, ми хочемо домогтися значно більшого, ніж ці 85%", – заявив мер Берліна Міхаель Мюллер після засідання Сенату.

Своїм рішенням Берлін фактично приєднався до аналогічних резолюцій муніципалітетів по всьому світу, включаючи більше 50 міст у самій Німеччині, які також оголосили про надзвичайну кліматичну ситуацію. Також керівництво Берліна планує до 2050 року істотно зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

Нагадаємо, 4 листопада 2016 року набула чинності Паризька кліматична угода, яка передбачає заходи щодо запобігання зміни клімату та покликана замінити Кіотський протокол, що закріплював нормовані зобов'язання по скороченню викидів парникових газів. На даний момент документ ратифікували вже більше 180 країн, в тому числі Україна. У списку, який оприлюднений на сайті ООН, є США, однак в 2017 році вони офіційно повідомили про вихід з угоди.

Паризька хартія передбачає обмеження викидів парникових газів до рівня, коли їх будуть повністю поглинати рослини і океани, уповільнення зростання середньорічної температури з тим, щоб вона не перевищувала більш ніж на два градуси середньорічну температуру планети в індустріальні часи, а також створення фонду, за допомогою якого багаті країни будуть допомагати бідним переходити на більш чисті види енергії.

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