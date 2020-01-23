Как высаживают деревья с дронов: появилось впечатляющее видео

Всемирный фонд дикой природы (WWF) показал на видео, как происходит процесс высаживания новых деревьев при помощи управляемых дронов для спасения экологии окружающей среды.

Видео опубликовано в Facebook-группе "Зеленый фонд". Авторы отмечают, что такая методика отлично подходит для создания зеленых насаждений в труднодоступных территориях и сложных ландшафтах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Высаживание деревьев с дрона weforum.org

"WWF и Всемирный экономический форум в Давосе в серии коротких видео Pioneers for the Planet показали людей и компании, которые помогают уменьшать давление на окружающую среду и восстанавливать природу. Способы просто невероятные", – говорится в сообщении.

Авторы видео ролика рассказывают, что специальные дроны позволяют высаживать тысячи деревьев каждый день. Благодаря спутникам процесс высадки происходит максимально точно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что мировая экономика может потерять более половины мирового ВВП из-за ухудшения экологический ситуации.

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