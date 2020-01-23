Як висаджують дерева з дронів: з'явилося вражаюче відео

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) показав на відео, як відбувається процес висаджування нових дерев за допомогою керованих дронів для порятунку екології навколишнього середовища.

Відео опубліковано в Facebook-групі "Зелений фонд". Автори відзначають, що така методика відмінно підходить для створення зелених насаджень у важкодоступних територіях і складних ландшафтах (щоб подивитися відео, доскрольте новинаудо кінця).

Висаджування дерев з дрона weforum.org

"WWF і Всесвітній економічний форум у Давосі в серії коротких відео Pioneers for the Planet показали людей і компанії, які допомагають зменшувати тиск на навколишнє середовище і відновлювати природу. Способи просто неймовірні", – йдеться в повідомленні.

Автори відео ролика розповідають, що спеціальні дрони дозволяють висаджувати тисячі дерев кожен день. Завдяки супутникам процес висадки відбувається максимально точно.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що світова економіка може втратити більше половини світового ВВП через погіршення екологічної ситуації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!