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17 жовтня • оновлено в 19:02
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/ Екологія

Заборона на пакети із пластику в Україні: Кабмін виступив рішуче "за"

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Кабінет міністрів України підтримав ініціативу заборонити в країні використання пластикових пакетів.

Про це повідомляє пресслужба уряду в четвер, 17 жовтня.

Відзначається, що в парламенті зареєстрували законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів. 16 жовтня цей законопроект розглядали на профільному Комітеті з питань екологічної політики та природокористування і погодили його.

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Кабмін підтримав заборону на пакети із пластику

Кабмін підтримав заборону на пакети із пластику

itc.ua

До позиції ВРУ приєднався Кабмін. У пресслужбі розповіли, що працюють над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику.

Виняток із правил зроблять тільки для надлегких пластикових пакетів певних розмірів, які можна використовувати як первинну упаковку для свіжої риби та м'яса, льоду, а також сипучих продуктів.

У Кабміні запевнили, що перевіряти виконання Закону будуть центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Цей орган буде зобов'язаний повідомляти суб'єктам господарювання, які поширюють пластикові пакети, про порушення ними вимог законодавства не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Кабмін підтримав заборону на пакети із пластику

Кабмін підтримав заборону на пакети із пластику

fakty.com.ua

В уряді України також звернули увагу на те, що вже 33 країни ввели повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або значний податок на використання пластикових пакетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Раді запропонували штрафувати на суми від 1700 до 8500 грн за використання пластикових пакетів.

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Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Екологія
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Он Алекс
Он Алекс
Давно пора было!!
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