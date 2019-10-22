Из-за войны на Донбассе и затопления шахт под землю может рухнуть целый регион

Повреждение промышленной инфраструктуры Донбасса привело к затоплению шахт, что обернулось угрозой проседания огромных участков поверхности и грозит экологической катастрофой.

Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Наблюдатели также отмечают, что война уничтожила или повредила большинство компонентов окружающей среды.

Уничтоженное здание школы в Зайцево, Донбасс

"Из-за военных действий на Донбассе с 2014 по 2017 год повреждения получили наиболее экологически опасные предприятия: Ясиновский, Авдеевский и Енакиевский коксохимические заводы, Енакиевский, Макеевский и Донецкий металлургические заводы, Торецкий ферросплавный завод, Алчевский металлургический комбинат, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Донецкий казенный завод химических изделий, Северодонецкий завод "Азот", горловский "Стирол", и так далее", – отмечает издание "Украинская правда".

Во время боев неоднократно повреждалась инфраструктура, что привело к остановке систем водоотведения шахтных вод и в ряде случаев – к полному затоплению шахт. Грунтовые воды в Донбассе находятся очень близко к поверхности. Если начинаются перебои с электроснабжением, и насосы, откачивают воду, не работают, шахты сразу затапливает.

"Неизбежным следствием масштабного затопления шахт станет подтопления окружающих территорий и проседание поверхности, которое выведет из эксплуатации здания и коммуникации, включая подземные газопроводы, канализационные и водопроводные системы. Подтопление шахт приводит к загрязнению подземных и поверхностных вод железом, хлоридами, сульфатами, другими минеральными солями и тяжелыми металлами", – говорится в отчете ОБСЕ.

Экологи отмечают: война повредила все без исключения компоненты окружающей среды. Загрязнились воздуха, почва, вода, повреждены значительные площади земли, уничтожены растения, в частности, на заповедных территориях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что шахты Торецка могут стать причиной экологической катастрофы.

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