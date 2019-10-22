Через війну на Донбасі та затоплення шахт під землю може впасти цілий регіон

Пошкодження промислової інфраструктури Донбасу призвело до затоплення шахт, що обернулося загрозою просідання величезних ділянок поверхні і загрожує екологічною катастрофою.

Про це йдеться в звіті Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). Спостерігачі також відзначають, що війна знищила або пошкодила більшість компонентів довкілля.

Знищена будівля школи в Зайцево, Донбас

"Через військовї дії на Донбасі з 2014 по 2017 рік ушкодження отримали найбільш екологічно небезпечні підприємства: Ясинівський, Авдіївський і Єнакиївський коксохімічні заводи, Єнакиївський, Макіївський і Донецький металургійні заводи, Торецький феросплавний завод, Алчевський металургійний комбінат, Лисичанський нафтопереробний завод, Донецький казенний завод хімічних виробів, Сєвєродонецький завод "Азот", горлівський "Стирол", і так далі", – зазначає видання "Українська правда".

Під час боїв неодноразово ушкоджувалася інфраструктура, що призвело до зупинки систем водовідведення шахтних вод та деяких випадках – до повного затоплення шахт. Грунтові води на Донбасі знаходяться дуже близько до поверхні. Якщо починаються перебої з електропостачанням, та насоси, що відкачують воду, не працюють, шахти відразу затоплює.

"Неминучим наслідком масштабного затоплення шахт стане підтоплення навколишніх територій і просідання поверхні, яке виведе з експлуатації будівлі та комунікації, включно з підземними газопроводами, каналізаційними та водопровідними системами. Підтоплення шахт призводить до забруднення підземних та поверхневих вод залізом, хлоридами, сульфатами, іншими мінеральними солями і важкими металами", – йдеться в звіті ОБСЄ.

Екологи відзначають: війна пошкодила всі без винятку компоненти навколишнього середовища. Забруднилося повітря, грунт, вода, пошкоджені значні площі землі, знищені рослини, зокрема, на заповідних територіях.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що шахти Торецькому можуть стати причиною екологічної катастрофи.

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