Из Украины в Румынию вывезли гигантскую партию токсичных отходов

Украинские эко-активисты собрали и отправили на завод GreenWEEE в Румынии более 1 млн использованных батареек общим весом более 20 тонн.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. По данным организаторов из движения "Батарейки, сдавайтесь!", таким образом удалось спасти от безвозвратного загрязнения 1600 гектаров земли (примерно 2000 футбольных полей).

Использованные батарейки

Одна батарейка загрязняет токсичными веществами 16 кв м земли, причем тяжелые металлы, содержащиеся в батарейках, способны попадать в продукты питания и вызвать заболевания у людей. Однако до сих пор ни одна из батареек, которые собирались в Украине, не доходили до реальной переработки и в лучшем случае оставались на складах или выбрасывались в землю, загрязняя природу.

Раньше так происходило потому, что переработка батареек не бесплатна, за нее нужно платить. Сегодня активистам удалось собрать средства на переработку первые 20 тонн благодаря проекту по сбору батареек в торговых сетях.

Теперь переработка всех батареек, собранных в этих сетях, финансируется импортерами батареек Duracell, VARTA, GP, Hausmark и сетью по продажам новых батареек (как в Европе). Остальную часть средств на переработку обеспечили ответственные компании и организации, которые в последние 8 лет собирали батарейки у себя в магазинах, в офисах, в людей.

"Ежегодно в Украину ввозят 3250 тонн батареек, только по статистике белого импорта. Это означает, что сегодняшняя отправка – около 0.5% всех батареек, которые выбрасываются в нашей стране каждый год. Чтобы решить проблему, мы призываем торговые сети начать собирать и финансировать переработку батареек. Кроме того, отмечаем недопустимость явления псевдопереработки: когда компания ставит коробочки, а в реальности переработку не платит, то она делает это только ради рекламы", – отметили активисты.

Отмечается, что для упаковки батареек по нормам ADR (перевозка опасных грузов) используются специализированные бочки, которые закупили в Турции. Они будут использоваться как обратная тара, подчеркнули в движении.

Ранее OBOZREVATEL писал про список отходов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, поскольку они являются ядовитыми для людей и вредят природе.

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