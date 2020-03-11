Українські еко-активісти зібрали і відправили на завод GreenWEEE в Румунії більше 1 млн використаних батарейок загальною вагою понад 20 тонн.

Про це повідомляє OBOZREVATEL. За даними організаторів з руху "Батарейки, здавайтеся!", таким чином вдалося врятувати від безповоротного забруднення 1600 гектарів землі (приблизно 2000 футбольних полів).

Використані батарейки

Одна батарейка забруднює токсичними речовинами 16 кв м землі, причому важкі метали, що містяться в батарейках, здатні потрапляти в продукти харчування і викликати захворювання у людей. Однак до сих пір жодна з батарейок, які збиралися в Україні, не доходили до реальної переробки і в кращому випадку залишалися на складах або викидалися в землю, забруднюючи природу.

Раніше так було тому, що переробка батарейок не безкоштовна, за неї потрібно платити. Сьогодні активістам вдалося зібрати кошти на переробку перші 20 тонн завдяки проекту зі збору батарейок в торгових мережах.

Тепер переробка всіх батарейок, зібраних в цих мережах, фінансується імпортерами батарейок Duracell, VARTA, GP, Hausmark і мережею з продажу нових батарейок (як в Європі). Іншу частину коштів на переробку забезпечили відповідальні компанії та організації, які в останні 8 років збирали батарейки у себе в магазинах, в офісах, в людей.

"Щорічно в Україну ввозять 3250 тонн батарейок, тільки по статистиці білого імпорту. Це означає, що сьогоднішня відправка – близько 0.5% всіх батарейок, які викидаються в нашій країні щороку. Щоб вирішити проблему, ми закликаємо торгові мережі почати збирати і фінансувати переробку батарейок . Крім того, відзначаємо неприпустимість явища псевдопереробки: коли компанія ставить коробочки, а в реальності переробку не платить, то вона робить це тільки заради реклами", – відзначили активісти.

Відзначається, що для упаковки батарейок за нормами ADR (перевезення небезпечних вантажів) використовуються спеціалізовані бочки, які закупили в Туреччині. Вони будуть використовуватися як зворотна тара, підкреслили в русі.

Раніше OBOZREVATEL писав про список відходів, які ні в якому разі не можна викидати у звичайні сміттєві баки, оскільки вони є отруйними для людей і шкодять природі.

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