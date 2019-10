"Цього не повинно бути у вас в руках!" Прем'єр Британії осоромився на людях

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив в незручну ситуацію після того, як спробував випити кави з одноразового пластикового стаканчика.

Інцидент стався під час прогулянки в конференц-центрі партії Торі в Манчестері, повідомляє The Guardian. Видання зазначає, що Джонсон приїхав на з'їзд Консервативної партії для проведення переговорів про вихід Великобританії з Європейського Союзу до 31 жовтня.

Під час прогулянки по центру один з помічників Джонсона на ходу вручив йому пластиковий стаканчик з кавою. Джонсон подякував, проте не встиг випити кави - в цей момент до нього підбігла інша помічниця і забрала напій.

"О ні, ви не повинні цього робити", - категорично заявила, звертаючись до Джонсона, забираючи стаканчик з його рук. Після цього помічниця подивилася на чоловіка, який передав прем'єр-міністру кави, і строго зазначила: "ніяких пластикових стаканчиків!".

Згодом Джонсон в Twitter опублікував свою фотографію з керамічної філіжанкою кави, яка рекламує Brexit (вихід Великобританії з Європейського союзу - ред.), та підписом "Я нарешті отримав свою каву".

Варто зазначити, що питання використання пластикового посуду на території Великобританії є досить гострим, тому більшість політиків публічно відмовляються від використання одноразових речей, на кшталт пластикових трубочок, пакетів або стаканчиків. Це робиться через шкоду, яку пластиковий посуд завдає навколишньому середовищу.

Ситуація моментально стала вірусної в соціальних мережах, де поведінку прем'єр-міністра згодом похвалив офіційний представник міжнародної еко-організації Greenpeace: "Ми згодні з вашим помічником, містер Джонсон - ніяких одноразових стаканчиків!"

