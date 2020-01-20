Єдина альтернатива для України: як "зелена" енергетика поб'є традиційну

Ринок електроенергії України – понад 500 млрд грн. При цьому для власних потреб Україна вимушено купує енергоносії за кордоном, значні обсяги енергетичного вугілля надходять за різними схемами з окупованих територій. За фактом більшість енергоносіїв імпортується з Росії, яка з 2014 року веде війну проти нашої країни. Схожа ситуація із атомною енергетикою. При цьому Україна має дуже великий потенціал розвитку відновлюваних джерел електроенергії, зокрема вітрових та сонячних електростанцій.

Все, що відбувається з українською енергетикою, має ознаки картельної змови. Тому єдиною альтернативою для України може стати лише розвиток екологічно чистих, або, як ще кажуть, "зелених" технологій.

Про те, що відбувається з українською енергетикою, журналіст Юрій Колесник розмовляв із експертом по кліматичній та енергетичній політиці Української Кліматичної Мережі, співзасновником ГО "Єдина планета" Олегом Савицьким. Детальніше – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Олег Савицький facebook.com/mindwhizbang

– Мабуть найбільшою світовою новиною минулого року став так званий "Зелений новий курс" або Green New Deal, який отримав статус політики Євросоюзу та активно просувається прогресивними силами в США. "Зелений" поворот світової економіки – це дійсно шанс виправити екологічну ситуацію. З іншого боку, протидія подібним системним реформам з боку посадовців і великого бізнесу в Україні – це, на жаль, не новина. І маємо дедалі більше випадків, коли активісти протистоять як представникам влади, так і бізнесу. Особливо коли намагаються розв'язати якісь масштабні екологічні проблеми, чи запобігати загрозам. Але я сподіваюся, що це буде змінюватиметься на краще. Певні зрушення, на щастя, також є. Зокрема в енергетиці.

– Тобто в Україні підтримка розвитку зелених технологій існує на державному рівні? У чому конкретно полягає ця підтримка?

– Якщо казати, що є якийсь конструктивний і послідовний процес з боку державної влади щодо екологічних питань – про це поки що рано говорити. Бізнес-інтереси у нас дуже сильні. При цьому вони дуже далекі від сталого розвитку та захисту довкілля.

– Ми можемо говорити про своєрідний лобізм індустрії викопного палива?

– Лобі у нас завжди існували. Треба розуміти, що ті лобі створювалися ще мережами впливу, пов'язаними з Російською Федерацією. Вони залишалися і вони продовжують впливати на нашу внутрішню політику. І в інтересах Росії зокрема.

– Тут ми маємо не тільки корупційну змову бізнесу й посадовців. Чи можна говорити про організований вплив ворога на нашу енергетику?

– Якщо ми подивимось на наш енергетичний баланс – скільки імпортуємо ресурсів, зокрема викопного палива з Росії, нафти, газу, також атомного палива, – то буде зрозуміло, що це стратегічний інтерес, який у Росії залишився. І росіянам вигідно, щоб ми були й надалі залежні від їхніх постачальників енергоресурсів.

– Ви натякаєте на саботаж реформ?

– Не без цього. Тому так важко відбуваються у нас реформи у сфері підвищення енергоефективності. Тому зі складнощами, затримками і суперечками, не дуже організовано відбуваються реформи в плані розвитку відновлюваних джерел енергії.

– А де обіцяні "зелені" аукціони?

– Аукціони на будівництво нових потужностей ВДЕ? Вони мали б запрацювати ще до кінця минулого року. І таки під Новий рік були затверджені необхідні нормативні документи, але багато запитань залишаються нерозв'язаними, це стримує нормальний розвиток відновлюваної енергетики. Зокрема й питання зеленого тарифу, його адекватного розміру та реструктуризації.

– Ми говоримо зараз про бездіяльність Андрія Геруса? Він фактично відповідальний за реформи. Правильно?

– Я б не сказав, що Герус за все відповідальний. Насправді якби не Герус… Він, до речі, порушував це питання про аукціони задовго до того, як став депутатом. Це було ще у 2017 році. Він порушував питання про "зелені аукціони" і скорочення "зеленого тарифу". Тому його позиція послідовна. Його поважають. Але жодна людина не ідеальна. І жоден із посадовців не має повної картини.

– Кожна проблема має прізвище, ім'я та посаду. Якщо ми говоримо про невиконання чогось, то йдеться про конкретних людей. Чи бачите ви проблему у системі в цілому?

– Збалансований розвиток стримується найперше через те, що на рівні державної влади – і головним чином за попередньої влади – не запроваджувалися системні реформи. Реформи відбувалися дуже повільно, з дуже сильним опором з боку різних сил. Ми дуже сильно відстаємо з тих зобов'язань, що ми маємо в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство та Угоди про Асоціацію з ЄС. Якщо казати про екологічні директиви, то стосовно них ситуація взагалі жахлива.

– Зелені залучили в Україну досить великі інвестиції. Чи буде поле для розширення і розвитку відновлюваної енергетики у майбутньому?

– Це все залежить від того, чи буде відкрита можливість нормально розвиватися бізнесу, орієнтованому на сталий розвиток. І чи буде відкрите вікно для нових гравців, для конкуренції. Бо зараз у нас енергетичні ринки монополізовані дуже невеликою кількістю гравців із дуже сильними інтересами. І якщо ми кажемо про ринок газу, це так само. Значна частина газового сектора перебуває у руках проросійського бізнесу. І так само Обленерго. І ці ринки не працюють на те, щоб Україна розвивалася. Вони працюють на те, щоб просто вичавлювати прибутки і не давати нормального простору для розвитку конкурентам.

– Якщо Україна просто виконуватиме ті обов'язки перед Євросоюзом, які на себе взяла, це питання буде розв'язане. Я правильно зрозумів?

– Саме так. Для нас ЄС вже проклав дорогу до нормальних конкурентних ринків. Від нас цього вимагають. Від нас вимагають побудувати нормальну, прозору, чесну, конкурентну енергосистему. Ми цього досі не робимо.

– Можна просто визначити, хто саме відповідає за ці речі?

– Ну, як відповідає? Це інтереси окремих фінансово-промислових груп, які мають монопольний контроль в окремих галузях, у газовій сфері, в електроенергетиці. І вони вже для просування своїх інтересів будують відповідні корупційні схеми, підтримують окремі політичні сили із їхніми мережами впливу. Не можна сказати, що одна людина відповідає. Вони – група людей, які не є політиками. Вони є саме у бізнес-сфері. І ці люди добре відомі.

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