Деградація й забруднення: Європі передбачили соціальні лиха через викопну енергію

Через те, що 90% потреб енергії Європи покривається завдяки викопному паливу, виникають зміни клімату, які негативно впливають на добробут бідних верств населення.

Про це йдеться в доповіді Програми розвитку ООН, повідомляє "УНН". Також у звіті підкреслюється, що приблизно 30% земельних угідь регіону зазнали деградації.

Ілюстрація amazonaws.com

"Рівень життя в країнах Європи й Центральної Азії сьогодні вищий, ніж будь-коли в історії. Однак наслідки зміни клімату й стрімкий розвиток технологій заважають боротися з нерівністю і можуть сприяти розшаруванню суспільства", – зазначається в документі.

Дослідники також зауважують виникнення нових форм нерівності через обмежений доступ населення до технологій та освіти. Крім того, істотний вплив на життя бідних верств суспільства чинять наслідки зміни клімату, підкреслюється в звіті.

"Скорочення середнього класу, високий рівень неформальної зайнятості, недостатня соціальна захищеність, відтік молоді та кваліфікованої робочої сили, нерівність перед законом – ці проблеми є суттєвими для країн Європи й Центральної Азії", – підсумували автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за останні тридцять років температура зростає вдвічі швидше, ніж загалом на планеті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram