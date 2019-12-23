Найден новый неожиданный способ уничтожения смога

Дизайнер и эксперт по экологическим инновациям Даан Розегаарде из Нидерландов установил вдоль дорог Мексики рекламные щиты с функцией очистки воздуха.

Об этом сообщает Deezen. Издание отмечает, что особое покрытие щитов буквально "пожирает городской смог".

Рекламный щит с функцией очистки воздуха dezeen.com

Проект был реализован в городе Монтеррей при участии студентов местного университета. Установленные вдоль дорог билборды покрыты специальным химическим материалом с кодовым названием Pollu-Mesh, который притягивает к себе частицы двуокиси углерода.

В дальнейшем частицы СО2 очищаются с помощью технологии фотокатализа, которая используется в военной промышленности для деактивации боевых отравляющих веществ. Принцип работы технологии похож на реакцию фотосинтеза, при помощи которой растения превращают углекислый газ и воду в питательные вещества.

Кроме того, щиты также информируют жителей окрестных населенных пунктов об опасностях, которые несет загрязнение воздуха. Срок "работы" такого билборда составляет порядка пяти лет, причем каждая конструкция способна обеспечить чистым воздухом более 100 тысяч человек ежедневно.

Рекламный щит с функцией очистки воздуха dezeen.com

"Наши рекламные щиты покрыты нанотехнологическим материалом, которые активируется благодаря солнечному свету, после чего начинает нейтрализацию вредных частиц и выделение кислорода. Это уже вторая такая работа дизайнера подобного рода – во время предыдущего проекта он установил в Пекине и Роттердаме серию башен, которые фактически "питались" смогом", – отмечает издание.

Дизайнер избрал Монтеррей в качестве площадки для эксперимента из-за его экологической ситуации. Город страдает от смога из-за ограниченного количества зеленых насаждений и расположения в изолированной долине, что препятствует естественному рассеиванию загрязнений.

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