Знайдено новий несподіваний спосіб знищення смогу

Дизайнер і експерт з екологічних інновацій Даан Розегаарде з Нідерландів встановив уздовж доріг Мексики рекламні щити з функцією очищення повітря.

Про це повідомляє Deezen. Видання зазначає, що особливе покриття щитів буквально "пожирає міський смог".

Рекламний щит із функцією очищення повітря dezeen.com

Проєкт було реалізовано в місті Монтеррей за участю студентів місцевого університету. Встановлені вздовж доріг білборди покриті спеціальним хімічним матеріалом з кодовою назвою Pollu-Mesh, який притягує до себе частинки двоокису вуглецю.

Надалі частки СО2 очищаються за допомогою технології фотокаталізу, яка використовується у військовій промисловості для деактивації бойових отруйних речовин. Принцип роботи технології схожий на реакцію фотосинтезу, за допомогою якої рослини перетворюють вуглекислий газ і воду на поживні речовини.

Крім того, щити також інформують мешканців навколишніх населених пунктів про небезпеку, яку несе забруднення повітря. Термін "роботи" білборда становить приблизно п'ять років, причому кожна конструкція здатна забезпечити чистим повітрям понад 100 тисяч осіб щодня.

Рекламний щит із функцією очищення повітря dezeen.com

"Наші рекламні щити вкриті нанотехнологічним матеріалом, який активується завдяки сонячному світлу, після чого починає нейтралізацію шкідливих часток і виділення кисню. Це вже друга така робота дизайнера – під час попереднього проєкту він встановив у Пекіні й Роттердамі серію веж, які фактично "харчувалися" смогом", – зазначає видання.

Дизайнер обрав Монтеррей в ролі майданчика для експерименту через його екологічну ситуацію. Місто страждає від смогу через обмежену кількість зелених насаджень і розташування в ізольованій долині, що перешкоджає природному розсіюванню забруднень.

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