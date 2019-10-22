Главная Новости
22 октября • обновлено в 17:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Экология

Вызывают аутизм и почечную недостаточность: на Донбассе забили тревогу из-за токсинов

558 Читать материал на украинском

Разрывы артиллерийских снарядов заражают почву Донбасса тяжелыми металлами, делая ее ядовитой для людей и непригодной для сельского хозяйства.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". При этом экологи отмечают, что из-за взрывов страдает как почва, так и атмосфера региона.

Вызывают аутизм и почечную недостаточность: на Донбассе забили тревогу из-за токсинов

Новости
"Ситуация ухудшается!" Экологическая катастрофа в "ДНР" встревожила Киев

По словам экологов, от каждого взрыва снарядов "Града" в почву уходит минимум полкилограмма серы и еще столько же остается в воздухе. Загрязнения от выбросов являются наиболее опасными, уверяют экологи.

"Каждый взрыв любого боеприпаса – это выброс в атмосферу колоссального количества химии. Каждый снаряд "Града" полностью наполнен реагентами. Когда он взрывается, эти реагенты переходят в газообразную фазу и остаются в воздухе. Таких снарядов использовали десятки тысяч", – уверяет глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

Кроме серы, в воронках от снарядов могут быть такие тяжелые металлы как свинец, кадмий, никель, цинк, титан, ванадий, марганец, стронций, железо, хром, медь, олово, галлий, кобальт, цирконий и даже иттрий. Опасные вещества могут вызывать у человека многочисленные заболевания.

"Пока не завершатся обстрелы, не прекратится и загрязнения почвы. Обрабатывать такую ​​землю и потреблять выращенные продукты без специальной рекультивации нельзя. Тяжелые металлы накапливаются в организме и вызывают изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах, аутизм, почечную недостаточность, нарушения обмена веществ, а также могут вызвать внутриутробную гибель плода", – заявила эколог Екатерина Норенко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что главными причинами масштабного горения леса могла стать человеческая халатность, которая привела к задымлению в Киеве и пожарам на торфяниках.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Green Oboz Экология экологическая катастрофа Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel