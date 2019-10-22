Вызывают аутизм и почечную недостаточность: на Донбассе забили тревогу из-за токсинов

Разрывы артиллерийских снарядов заражают почву Донбасса тяжелыми металлами, делая ее ядовитой для людей и непригодной для сельского хозяйства.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". При этом экологи отмечают, что из-за взрывов страдает как почва, так и атмосфера региона.

По словам экологов, от каждого взрыва снарядов "Града" в почву уходит минимум полкилограмма серы и еще столько же остается в воздухе. Загрязнения от выбросов являются наиболее опасными, уверяют экологи.

"Каждый взрыв любого боеприпаса – это выброс в атмосферу колоссального количества химии. Каждый снаряд "Града" полностью наполнен реагентами. Когда он взрывается, эти реагенты переходят в газообразную фазу и остаются в воздухе. Таких снарядов использовали десятки тысяч", – уверяет глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

Кроме серы, в воронках от снарядов могут быть такие тяжелые металлы как свинец, кадмий, никель, цинк, титан, ванадий, марганец, стронций, железо, хром, медь, олово, галлий, кобальт, цирконий и даже иттрий. Опасные вещества могут вызывать у человека многочисленные заболевания.

"Пока не завершатся обстрелы, не прекратится и загрязнения почвы. Обрабатывать такую ​​землю и потреблять выращенные продукты без специальной рекультивации нельзя. Тяжелые металлы накапливаются в организме и вызывают изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах, аутизм, почечную недостаточность, нарушения обмена веществ, а также могут вызвать внутриутробную гибель плода", – заявила эколог Екатерина Норенко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что главными причинами масштабного горения леса могла стать человеческая халатность, которая привела к задымлению в Киеве и пожарам на торфяниках.

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