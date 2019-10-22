Призводять до аутизму та ниркової недостатності: на Донбасі забили на сполох через токсини

Розриви артилерійських снарядів заражають грунт Донбасу важкими металами, та роблять її отруйною для людей і непридатною для сільського господарства.

Про це йдеться в статті видання "Українська правда". При цьому екологи зазначають, що через вибухи страждає як грунт, так і атмосфера регіону.

За словами екологів, від кожного вибуху снарядів "Граду" в грунт йде мінімум півкілограма сірки і ще стільки ж залишається в повітрі. Забруднення від викидів є найбільш небезпечними, запевняють екологи.

"Кожен вибух будь-якого боєприпасу – це викид в атмосферу колосальної кількості хімії. Кожен снаряд "Граду" повністю наповнений реагентами. Коли він вибухає, ці реагенти переходять в газоподібну фазу і залишаються в повітрі. Таких снарядів використовували десятки тисяч", – запевняє глава Української природоохоронної групи Олексій Василюк.

Крім сірки, в воронках від снарядів можуть бути такі важкі метали, як свинець, кадмій, нікель, цинк, титан, ванадій, марганець, стронцій, залізо, хром, мідь, олово, галій, кобальт, цирконій і навіть ітрій. Небезпечні речовини можуть викликати у людей численні захворювання.

"Поки не завершаться обстріли, не припиниться і забруднення грунту. Обробляти таку землю і споживати вирощені продукти без спеціальної рекультивації не можна. Важкі метали накопичуються в організмі і викликають зміни в нервовій і серцево-судинній системах, аутизм, ниркову недостатність, порушення обміну речовин, а також можуть викликати внутрішньоутробну загибель плода", – заявила еколог Катерина Норенко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що головними причинами масштабного горіння лісу могла стати людська недбалість, яка призвела до задимлення в Києві і пожеж на торфовищах.

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