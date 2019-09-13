Киев задыхается от смога: эколог назвал причину пожара на торфяниках

Главными причинами масштабного горения леса могла стать человеческая халатность, которая привела к задымлению в Киеве и пожарам на торфяниках.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эколог Владимир Борейко. По его словам, на людей, которые оставляют костер в лесу или бросают окурок в сухую траву, могут повлиять только крупные штрафы и строгий надзор.

"Причинами пожаров могли стать окурки, которые бросили в сухую траву. Даже стекло в солнечную и сухую погоду может работать как линза, и поджигать сухие листья. Горят леса не только на Киевщине, но и в Черниговской, Житомирской областях", - заявил он.

По словам Борейко, люди, находящиеся у костра, могут чувствовать недомогание.

"В воздух попадает пепел, увеличивается количество углерода. Могут возникать болезни и приступы. В группе риска - люди с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и дети. Однако болезненно себя могут чувствовать все, кто находится у пожара", - говорит эколог.

Спасти от пожаров могут дожди, которые ожидаются уже в эти выходные, уверен эколог.

"Сухая погода закончится и массовые пожары прекратятся. Они возникают там, где есть сухой лес. Жара способствует распространению очага. Пока единственный способ защититься от негативного влияния на здоровье - уехать от центра очага", - считает Борейко.

Напомним, как писал OBOZREVATEL:

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