У Зеленського не хочуть зловживань із зеленим тарифом: стали відомі подробиці

Закон про повернення "зелених" тарифів (ЗТ) малим наземних сонячним електростанціям, який нещодавно підписав президент України Володимир Зеленський, значною мірою вирішив проблеми тарифів для домашніх станцій.

Про це сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю " Главкому ". Але при цьому він додав, що необхідно прийняти ще один уточнюючий закон, щоб виключити зловживання.

Для "зеленої" генерації потрібен уточнююче закон

"Потрібно буде прийняти ще один уточнюючий закон, щоб виключити зловживання", – повідомив представник президента. Він також зазначив, що це правильний крок у напрямку підтримки малої "зеленої" генерації. "Нам потрібно, щоб звичайні люди потроху будували в себе сонячні панелі, щоб розвивався середній клас", – сказав Герус.

За словами представника президента, розвиток малої зеленої генерації, наближеної до кінцевого споживача, буде зміцнювати стійкість енергосистеми. "Тому розвиток дрібної" зеленої "енергетики буде пріоритетним" – резюмував він.

Нагадаємо, Президент Зеленський підписав закон (№10357), який повертає ЗТ домашнім наземним сонячним електростанціям (СЕС) на відпуск електроенергії в мережу, повідомляв OBOZREVATEL. Тепер до 2030 року українці зможуть користуватися ЗТ, як для дахових, так і для наземних домашніх СЕС.

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