Бум электромобилей в Украине: названы самые популярные марки

В Украине самым популярным электромобилем по итогам 2019 года стал Nissan Leaf. Второе место занимает Tesla Model S, тройку лидеров замыкает бюджетный Volkswagen e-Golf

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины. По данным издания, всего в 2019 году в стране зарегистрировали 7542 электромобиля.

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С учетом количества электрокаров, которые были официально поставлены на учет в течение 2019 года, рынок легковых электромобилей в Украине за год вырос на треть, а коммерческих – в полтора раза. При этом средний возраст электрических авто на дорогах страны составлял 4 года для легковых авто и 6 лет для коммерческих.

Среди новых электрокаров в 2019 году самыми популярными (145 шт.) были автомобили марки Jaguar I-Pace. На рынке коммерческих электромобилей прошлого года чаще всего украинцы выбирали электрическую версию Renault Kangoo, 482 единицы.

По итогу году в список 3 самых популярных электромобилей со значительным отставанием от лидера рейтинга вошли следующие авто:

Nissan Leaf – 3217 шт.;

Tesla Model S – 623 шт.;

Volkswagen e-Golf – 360 шт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2019 году средние цены на литий-ионные батареи для электрокаров в среднем снизились примерно до $156 за 1 кВт/ч, что примерно на 87% ниже, чем в 2010 году.

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