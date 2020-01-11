Бум електромобілів в Україні: названо найпопулярніші марки

В Україні найпопулярнішим електромобілем за підсумками 2019 року став Nissan Leaf. Друге місце займає Tesla Model S, трійку лідерів замикає бюджетний Volkswagen e-Golf

Про це повідомляє пресслужба Асоціації автовиробників України. За даними видання, всього в 2019 році в країні зареєстрували 7542 електромобіля.

Ілюстрація pcdn.co

З урахуванням кількості електрокарів, які були офіційно поставлені на облік протягом 2019 року, ринок легкових електромобілів в Україні за рік зріс на третину, а комерційних – в півтора рази. При цьому середній вік електричних авто на дорогах країни становив 4 роки для легкових авто і 6 років для комерційних.

Серед нових електрокарів в 2019 році найпопулярнішими (145 шт.) були автомобілі марки Jaguar I-Pace. На ринку комерційних електромобілів минулого року найчастіше українці вибирали електричну версію Renault Kangoo, 482 одиниці.

За підсумком року до списку 3 найпопулярніших електромобілів зі значним відставанням від лідера рейтингу увійшли наступні авто:

Nissan Leaf – 3217 шт .;

Tesla Model S – 623 шт .;

Volkswagen e-Golf – 360 шт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2019 році середні ціни на літій-іонні батареї для електрокарів в середньому знизилися приблизно до $ 156 за 1 кВт / год, що приблизно на 87% нижче, ніж в 2010 році.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram