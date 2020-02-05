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7 февраля • обновлено в 07:52
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/ Биоэнергетика

Украина сможет покупать в 5 раз меньше газа: как этого достичь

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Благодаря реализации биотопливного потенциала возобновляемой энергетики Украины государство может снизить импорт ископаемого газа до 90%.

Об этом говорится в презентации Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ), сообщает Kosatka.Media. В целом переход на биомассу позволит уменьшить использование импортного газа на 8,9 млрд куб. м до 2035 года.

Биотопливо

Биотопливо

sciencemag.org

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Поскольку импорт газа в Украину в 2018 году составил 10,6 млрд куб. м, то при сохранении текущего потребления "голубого топлива" и объемов его добычи, импорт ископаемого энергоносителя через 15 лет может составить не более 2 млрд куб. м/год. По прогнозам БАУ, в 2020 году предприятия Украины, которые производят тепло для обогрева помещений и жилья, увеличат потребление сельскохозяйственной соломы и стеблей до 0,7 млн тонн в пересчете на нефтяной эквивалент.

Ожидается, что к 2035 году использование этого биотоплива в качестве энергоносителя достигнет 5,3 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Прогноз структуры потребления биотоплива в Украине

Прогноз структуры потребления биотоплива в Украине

kosatka.media

"Этот вид агробиомассы является наиболее перспективным. Вторым видом биомассы по потенциалу роста использования к 2035 году являются энергетические культуры, такие как ива, тополь и мискантус", – отмечается в сообщении ассоциации.

Для выращивания энергетических культур потребуется несколько лет с момента посадки, поэтому значительный рост их использования в Украине ожидается с 2030 года.

В целом, согласно "Энергетической стратегии Украины", по итогам 2020 года доля биомассы, биотоплива и отходов в структуре общих поставок первичной энергии должна составить 4 млн т в нефтяном эквиваленте, подчеркивает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что индустрия создания биотопливных пеллет в Украине столкнулась с рядом проблем, которые замедляют скорость ее роста и повышают себестоимость продукции.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Теги
Green Oboz Биотопливо газ
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Украина может добывать до 20 миллиардов био газа в год!Это реально,говорят Украинские учёные!Ещё в Украине агромные запасы бытового мусора,которого,сжигая,хватит на сотни лет для обогрева 20-30% всего жилого фонда!Все нужно исключительно олигархам ,чтобы зарабатывать на транзите ископаемых в Украину.
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семенов Александр
семенов Александр
Легко, еще пару премий Коболеву и Витренко выплатить, и Украина вообще не сможет закупать газ
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А разве кроме биомассы вна Украине что-то осталось?
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