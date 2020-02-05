Украина сможет покупать в 5 раз меньше газа: как этого достичь

Благодаря реализации биотопливного потенциала возобновляемой энергетики Украины государство может снизить импорт ископаемого газа до 90%.

Об этом говорится в презентации Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ), сообщает Kosatka.Media. В целом переход на биомассу позволит уменьшить использование импортного газа на 8,9 млрд куб. м до 2035 года.

Биотопливо sciencemag.org

Поскольку импорт газа в Украину в 2018 году составил 10,6 млрд куб. м, то при сохранении текущего потребления "голубого топлива" и объемов его добычи, импорт ископаемого энергоносителя через 15 лет может составить не более 2 млрд куб. м/год. По прогнозам БАУ, в 2020 году предприятия Украины, которые производят тепло для обогрева помещений и жилья, увеличат потребление сельскохозяйственной соломы и стеблей до 0,7 млн тонн в пересчете на нефтяной эквивалент.

Ожидается, что к 2035 году использование этого биотоплива в качестве энергоносителя достигнет 5,3 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Прогноз структуры потребления биотоплива в Украине kosatka.media

"Этот вид агробиомассы является наиболее перспективным. Вторым видом биомассы по потенциалу роста использования к 2035 году являются энергетические культуры, такие как ива, тополь и мискантус", – отмечается в сообщении ассоциации.

Для выращивания энергетических культур потребуется несколько лет с момента посадки, поэтому значительный рост их использования в Украине ожидается с 2030 года.

В целом, согласно "Энергетической стратегии Украины", по итогам 2020 года доля биомассы, биотоплива и отходов в структуре общих поставок первичной энергии должна составить 4 млн т в нефтяном эквиваленте, подчеркивает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что индустрия создания биотопливных пеллет в Украине столкнулась с рядом проблем, которые замедляют скорость ее роста и повышают себестоимость продукции.

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