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7 лютого • оновлено в 09:01
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/ Біоенергетика

Україна зможе купувати уп'ятеро менше газу: як цього досягти

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Завдяки реалізації біопаливного потенціалу відновлюваної енергетики України держава може знизити імпорт викопного газу до 90%.

Про це йдеться в презентації Біоенергетичної асоціації України (БАУ), повідомляє Kosatka.Media. Загалом перехід на біомасу дозволить зменшити використання імпортного газу на 8,9 млрд куб. м до 2035 року.

Біопаливо

Біопаливо

sciencemag.org

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Оскільки імпорт газу в Україну в 2018 році склав 10,6 млрд куб. м, то в разі збереження поточного споживання "блакитного палива" і обсягів його видобутку, імпорт викопного енергоносія через 15 років може скласти не більше, ніж 2 млрд куб. м/рік. За прогнозами БАУ, у 2020 році підприємства України, які виробляють тепло для обігріву приміщень і житла, збільшать споживання сільськогосподарської соломи і стеблів до 0,7 млн тонн в перерахунку на нафтовий еквівалент.

Очікується, що до 2035 року використання цього біопалива як енергоносія досягне 5,3 млн тонн у нафтовому еквіваленті.

Прогноз структури споживання біопалива в Україні

Прогноз структури споживання біопалива в Україні

kosatka.media

"Цей вид агробіомасси є найбільш перспективним. Другим видом біомаси за потенціалом зростання використання до 2035 року є енергетичні культури, як-от верба, тополя і міскантус", – зазначається в повідомленні асоціації.

Для вирощування енергетичних культур знадобиться кілька років з часу висадження, тому значне зростання їхнього використання в Україні очікується з 2030 року, підкреслюють автори.

Загалом, згідно з "Енергетичною стратегією України", за підсумками 2020 року частка біомаси, біопалива і відходів в структурі загальних постачань первинної енергії повинна скласти 4 млн т в нафтовому еквіваленті, підкреслює видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що індустрія створення біопаливних пеллет в Україні зіткнулася з низкою проблем, які сповільнюють швидкість її зростання і підвищують собівартість продукції.

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Читайте всі новини по темі "Біопаливо" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Теги
Green Oboz Біопаливо газ
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Украина может добывать до 20 миллиардов био газа в год!Это реально,говорят Украинские учёные!Ещё в Украине агромные запасы бытового мусора,которого,сжигая,хватит на сотни лет для обогрева 20-30% всего жилого фонда!Все нужно исключительно олигархам ,чтобы зарабатывать на транзите ископаемых в Украину.
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семенов Александр
семенов Александр
Легко, еще пару премий Коболеву и Витренко выплатить, и Украина вообще не сможет закупать газ
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А разве кроме биомассы вна Украине что-то осталось?
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