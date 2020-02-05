Україна зможе купувати уп'ятеро менше газу: як цього досягти

Завдяки реалізації біопаливного потенціалу відновлюваної енергетики України держава може знизити імпорт викопного газу до 90%.

Про це йдеться в презентації Біоенергетичної асоціації України (БАУ), повідомляє Kosatka.Media. Загалом перехід на біомасу дозволить зменшити використання імпортного газу на 8,9 млрд куб. м до 2035 року.

Біопаливо sciencemag.org

Оскільки імпорт газу в Україну в 2018 році склав 10,6 млрд куб. м, то в разі збереження поточного споживання "блакитного палива" і обсягів його видобутку, імпорт викопного енергоносія через 15 років може скласти не більше, ніж 2 млрд куб. м/рік. За прогнозами БАУ, у 2020 році підприємства України, які виробляють тепло для обігріву приміщень і житла, збільшать споживання сільськогосподарської соломи і стеблів до 0,7 млн тонн в перерахунку на нафтовий еквівалент.

Очікується, що до 2035 року використання цього біопалива як енергоносія досягне 5,3 млн тонн у нафтовому еквіваленті.

Прогноз структури споживання біопалива в Україні kosatka.media

"Цей вид агробіомасси є найбільш перспективним. Другим видом біомаси за потенціалом зростання використання до 2035 року є енергетичні культури, як-от верба, тополя і міскантус", – зазначається в повідомленні асоціації.

Для вирощування енергетичних культур знадобиться кілька років з часу висадження, тому значне зростання їхнього використання в Україні очікується з 2030 року, підкреслюють автори.

Загалом, згідно з "Енергетичною стратегією України", за підсумками 2020 року частка біомаси, біопалива і відходів в структурі загальних постачань первинної енергії повинна скласти 4 млн т в нафтовому еквіваленті, підкреслює видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що індустрія створення біопаливних пеллет в Україні зіткнулася з низкою проблем, які сповільнюють швидкість її зростання і підвищують собівартість продукції.

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