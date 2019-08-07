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Електроенергія з хліба: в Голландії зробили неможливе

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У Роттердамі (Нідерланди) запускають постійне виробництво електроенергії з черствого хліба.

Для цього в місті встановили контейнери (130 шт.) для збору сухарів і черствого хліба, пише "Євро пульс". Зібрану сировину використовуватимуть для отримання біогазу.

Все почалося з пілотного проекту під назвою BroodNodig, який запрацював 3 роки тому і був приватною ініціативою. Місцева мерія підтримала стартап. За цей час проект домігся чималих успіхів. Це важливо для екології, тому що використання біогазу допомагає знижувати викиди СО2, які викликають кліматичні зміни.

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З черствого хліба будуть робити електроенергію

З черствого хліба будуть робити електроенергію

Відтоді мешканці міста зібрали 125 тисяч кілограмів хліба. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечувати біогазом 50 квартир протягом року. А якщо пустити його на переробку для отримання електроенергії, її вистачило б, щоб увесь рік тримати увімкненими 2000 лампочок.

До цього в країні ідею отримувати електроенергію з черствого хліба успішно випробували в Амстердамі. Тема отримала популярність на фоні того, що за статистикою, на одного жителя Нідерландів припадає 41 кілограм викинутої їжі в рік, з них 22% – це хліб.

Раніше OBOZREVATEL писав, що широке використання біогазу замість природного може стати ключем до порятунку світу від екологічної катастрофи у зв'язку з кліматичними змінами. Про це йшлося в доповіді Всесвітньої біогазової Асоціації (WBA).

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Теми
Світла енергія Життя в стилі еко
Місце
Нідерланди Роттердам
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зажрались, наркоманы заднеприводные,хлеб тоннами выбрасывают. Наверное,во-времена фюрера немецкого народа хорошо жили,як полицаи на Галычине
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