Ощадбанк выставил на продажу завод по созданию топливных пеллет

Руководство Ощадбанка сообщило о продаже завода по изготовлению топливных гранул из соломы. Торги состоятся на базе электронной платформы OpenMarket.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Стартовая цена объекта составит 42,95 млн гривен.

Аукцион в рамках добровольной продажи состоится 16 января. Гарантированный взнос для участия в торгах составит 2,15 млн гривен при шаге аукциона в 429,5 тыс. гривен.

Завод расположен в селе Добрянка Кировоградской области. Его производственная мощность составляет 40 тыс. тонн топливных пеллет в год. При этом во время торгов также будут проданы 34 позиции оборудования завода.

"Завод является привлекательным активом для крупных фермерских хозяйств. Учитывая состояние комплекса и достаточные инвестиции в развитие предприятия, он очень быстро начнет приносить прибыль владельцу", – заявил генеральный директор госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как под Ивано-Франковском начали производить топливные пеллеты из топинамбура. Их себестоимость оказалась в два раза ниже, чем у гранул из отходов древесины.

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