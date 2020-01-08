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8 січня • оновлено в 14:47
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Ощадбанк виставив на продаж завод зі створення паливних пелет

1.1т
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Керівництво Ощадбанку повідомило про продаж заводу з виготовлення паливних гранул з соломи. Торги відбудуться на базі електронної платформи OpenMarket.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Стартова ціна об'єкту складе 42,95 млн гривень.

Ощадбанк виставив на продаж завод зі створення паливних пелет

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Аукціон в рамках добровільного продажу відбудеться 16 січня. Гарантований внесок для участі в торгах складе 2,15 млн гривень при кроці аукціону в 429,5 тис. гривень.

Завод розташовано в селі Добрянка Кіровоградської області. Його виробнича потужність становить 40 тис. тонн паливних пелет на рік. При цьому під час торгів також будуть продані 34 позиції обладнання заводу.

"Завод є привабливим активом для великих фермерських господарств. З огляду на стан комплексу та достатні інвестиції в розвиток підприємства, він дуже швидко почне приносити прибуток власнику", – заявив генеральний директор держпідприємства "СЕТАМ" Віктор Вишнів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як під Івано-Франківськом почали виробляти паливні пелети з топінамбура. Їх собівартість виявилася в два рази нижче, ніж у гранул з відходів деревини.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Біопаливо Пелети
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
завод не может так дешево стоить... скорее всего какя-то примитивная линия...
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