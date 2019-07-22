Електрика з посліду: в Україні відкривається найбільший в Європі біогазовий комплекс

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) закінчує будівництво першої черги найбільшого в Україні та Європі біогазового комплексу. Завдяки цьому викиди вуглекислого газу можуть скоротитися на більш ніж 13 тис. тонн в рік.

Зараз закінчують будівництво першої черги потужністю 12 МВт. Після повного запуску комплексу "Вінницька птахофабрика" її потужність буде 24 МВт. Комплекс буде найпотужнішим і найбільш інноваційним в Європі, повідомляє ресурс " Вінниця Ок ". Для порівняння один найменший котел Дарницької ТЕЦ має потужність 25 МВт.

Виробленої на новій агроустановці електроенергії вистачить для забезпечення близько 15 тисяч домогосподарств на рік.

Біо-газовий комплекс "Вінницька птахофабрика" “Вінниця Ок”

На біогазовому комплексі "Вінницька птахофабрика" крім біогазу будуть виробляти органічні добрива і тверде паливо з біомаси для спалювання в твердопаливної котельні, якою обладнаний комплекс.

Комплекс оснащений газопроводом для транспортування біогазу протяжністю 10 км, що також є унікальним.

Будівництво першої черги коштувало близько 25 млн євро.

Як раніше передавав OBOZREVATEL, в Україні за шість місяців 2019 року встановили 20 МВт нових біогазових потужностей. Вони будуть виробляти близько 76 млн кВт*год електроенергії на рік. Це в 1,5 рази більше, ніж за весь минулий рік.

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