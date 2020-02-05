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7 февраля • обновлено в 07:52
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Животное с тремя видами морды поразило воображение пользователей сети

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Один из пользователей зарубежного ресурса Reddit показал неординарную фотографию своего домашнего питомца, по-настоящему озадачив посетителей сайта.

Увидев фото, пользователи сети заметили, что это животное одновременно напоминает им собаку, козла и свинью. Мнения разделились: животное на фотоснимке принимали за козленка, поросенка и даже жеребенка.

Животное с тремя видами морды поразило воображение пользователей сети

Более того, нашлись люди, которые характеризовали героя снимка как некоего мутанта или даже персонажа многосерийного мультфильма "Южный парк" Челмедведосвина.

Однако позже стало понятно, что на фотографии – собака. Как оказалось, домашний питомец интересным образом повернул голову, вследствие чего многие перепутали его ухо со ртом и не смогли ничего понять.

Примечательно, администрация Reddit удалила данный пост, поскольку авторы ресурса увидели в заголовке кликбейт.

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