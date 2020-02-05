Животное с тремя видами морды поразило воображение пользователей сети

Один из пользователей зарубежного ресурса Reddit показал неординарную фотографию своего домашнего питомца, по-настоящему озадачив посетителей сайта.

Увидев фото, пользователи сети заметили, что это животное одновременно напоминает им собаку, козла и свинью. Мнения разделились: животное на фотоснимке принимали за козленка, поросенка и даже жеребенка.

Более того, нашлись люди, которые характеризовали героя снимка как некоего мутанта или даже персонажа многосерийного мультфильма "Южный парк" Челмедведосвина.

Однако позже стало понятно, что на фотографии – собака. Как оказалось, домашний питомец интересным образом повернул голову, вследствие чего многие перепутали его ухо со ртом и не смогли ничего понять.

Примечательно, администрация Reddit удалила данный пост, поскольку авторы ресурса увидели в заголовке кликбейт.

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