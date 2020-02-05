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7 лютого • оновлено в 09:01
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Тварина з трьома видами морди вразила уяву користувачів мережі

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Один з користувачів зарубіжного ресурсу Reddit показав неординарну фотографію свого домашнього вихованця, по-справжньому спантеличивши відвідувачів сайту.

Побачивши фото, користувачі мережі помітили, що ця тварина одночасно нагадує їм собаку, козла і свиню. Думки розділилися: тварина на фотознімку нагадувала їм козеня, порося і навіть лоша.

Тварина з трьома видами морди вразила уяву користувачів мережі

Більш того, знайшлися люди, які характеризували героя знімка як якогось мутанта або навіть персонажа багатосерійного мультфільму "Південний парк" Челмедведосвіна.

Однак пізніше стало зрозуміло, що на фотографії – собака. Як виявилося, домашній вихованець цікавим чином повернув голову, внаслідок чого багато переплутали його вухо з ротом і не змогли нічого зрозуміти.

Примітно, адміністрація Reddit видалила даний пост, оскільки автори ресурсу побачили в заголовку клікбейт.

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