Тварина з трьома видами морди вразила уяву користувачів мережі

Один з користувачів зарубіжного ресурсу Reddit показав неординарну фотографію свого домашнього вихованця, по-справжньому спантеличивши відвідувачів сайту.

Побачивши фото, користувачі мережі помітили, що ця тварина одночасно нагадує їм собаку, козла і свиню. Думки розділилися: тварина на фотознімку нагадувала їм козеня, порося і навіть лоша.

Більш того, знайшлися люди, які характеризували героя знімка як якогось мутанта або навіть персонажа багатосерійного мультфільму "Південний парк" Челмедведосвіна.

Однак пізніше стало зрозуміло, що на фотографії – собака. Як виявилося, домашній вихованець цікавим чином повернув голову, внаслідок чого багато переплутали його вухо з ротом і не змогли нічого зрозуміти.

Примітно, адміністрація Reddit видалила даний пост, оскільки автори ресурсу побачили в заголовку клікбейт.

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