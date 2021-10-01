В США мужчина засунул 2-метрового аллигатора в мусорный бак и стал звездой сети. Видео

Во Флориде (США) мужчина по имени Юджин Боззи засунул в мусорный бак 2-метрового большого аллигатора. В результате американец стал звездой сети. Ролик с его участием посмотрели более 100 тысяч человек.

Для ловли аллигатора мужчина применил пластиковый контейнер, а затем бросил крокодила в пруд. Соответствующее видео опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Юджина, он спонтанно решил поймать животное в пластиковый мусорный бак, а затем выбросил его в водоем. Мужчина рассказал, что сидел с племянником и дочерью в гараже и вдруг услышал стук. Девочка сказала: "Там большой аллигатор только что зашипел на меня".

Видео дня

Затем Юджин пошел посмотреть на животное и встретился с ним лицом к лицу.

"У меня сработал военный инстинкт – защитить любой ценой", – отметил американец.

Мужчина схватился за мусорный бак, начал приближаться к аллигатору и поймал его. После этого он выпустил его в пруд.

"Я был напуган, когда он был в мусорном баке. Это было мощно", – добавил Юджин.

Напомним: в США в штате Юта группа детей во время празднования дня рождения посетила центр рептилий Scales and Tails. На глазах у них и их родителей крокодил напал на дрессировщицу и затащил ее в воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодая британка отбила свою сестру-близнеца от крокодила во время отдыха в Мексике.